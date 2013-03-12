Производитель теплоизоляции Rockwool откладывает строительство завода в Украине

Группа компаний Rockwool, производитель минераловатной теплоизоляции, откладывает планы по строительству завода в Украине.

Об этом УНИАН сообщил директор по продажам Rockwool в СНГ Максим Тарасов.

По его словам, украинский рынок является перспективным и интересным для группы компаний Rockwool, однако окончательное решение о строительстве завода на территории Украины будет зависеть от многих факторов. В первую очередь, речь идет о финансовом факторе.

«В 2012 году мы объявили о вложении инвестиций в два крупных проекта – строительство заводов в США и Китае. Политика нашей компании состоит в том, что мы не используем кредиты для строительства своих предприятий, только собственные средства. Поэтому в настоящий момент наша компания не планирует строительство еще одного завода – на территории Украины», - сказал М.Тарасов.

Он добавил, что следует учитывать ситуацию в еврозоне, поскольку Европа остается для компании главным рынком сбыта, на котором сосредоточено более 60% продаж Rockwool по всему миру.

«Как только ситуация и внутри нашей компании, и извне будет благоприятна для строительства завода в Украине, мы вернемся к рассмотрению этого вопроса», - резюмировал директор по продажам компании.

По данным М.Тарасова, продажи продукции Rockwool в Украине в 2012 году выросли примерно на 15% по сравнению с результатами 2011 года. Показателей в денежном выражении в компании не озвучили.

«Необходимо отметить, что в 2012 году ситуация на строительном рынке была непростой – рынок не показывал роста, и на 2013 год прогнозы также достаточно сдержанные», - добавил директор по продажам компании.

По его прогнозам, в 2013 году ожидается рост рынка теплоизоляционных материалов на уровне 15-20%.

М. Тарасов отметил, что стимулом для развития рынка теплоизоляционных материалов в Украине являются программы, направленные на увеличение энергоэффективности зданий.

Как сообщал УНИАН, в марте 2012 года группа компаний Rockwool рассматривала возможность строительства завода в Украине. Руководство компании встретилось с представителями Кабинета министров Украины и администрации Киевской области, чтобы подписать соглашение о намерениях, которое могло привести к покупке земли в Украине для возможного строительства нового завода Rockwool.

Компания рассматривала возможность строительства завода в Украине в связи с ростом продаж продукции, импортируемой с польских заводов компании.

В 2007 году компания Rockwool объявила о своем намерении построить завод в Украине, однако планы были отложены из-за сложной политической ситуации и глобального экономического кризиса 2008 года, которые привели к значительному сокращению украинского строительного рынка.

Справка УНИАН. Компания Rockwool Group основана в 1909 году в Дании. Головной офис компании находится в г. Хедехузен. На сегодня 27 предприятий концерна работают в странах Европы, Северной Америки и Азии. Общее количество сотрудников составляет более 9000 человек. Продажи группы за 2012 год составили более 1,9 млрд евро, EBITDA — 300 млн евро, чистая прибыль - 103,8 млн. евро.

Компания производит продукцию на основе каменной ваты (группа минераловатной теплоизоляции), которая применяется для утепления, звукоизоляции и огнезащиты и предназначена для всех видов строительных конструкций зданий и сооружений, а также для судостроения, промышленного оборудования, трубопроводов и воздуховодов.

В 1997 году было открыто торговое представительство Rockwool в Украине. С января 2010 года представительства компании Rockwool в Украине, Беларуси и России преобразованы в единую компанию, отвечающую за развитие продаж на территории стран СНГ.

Российские производственные предприятия Rockwool находятся в г. Железнодорожный Московской области, г. Выборг Ленинградской области, г. Троицк Челябинской области и в особой экономической зоне «Алабуга» (Республика Татарстан).