ЛАЗ инвестировал в производство автомобилей скорой помощи 60 млн грн

Крупнейший производитель автобусов в Украине холдинговая компания "Львовский автобусный завод" (ЛАЗ) инвестировала в производство машин скорой помощи порядка 60 млн грн.

Об этом сообщил на пресс-конференции в УНИАН директор торгово-финансовой компании «ЛАЗ» Александр Строганов.

«Мы постоянно вкладываем деньги в развитие производства и освоение новых продуктов, в частности, в производство машин скорой помощи мы в свое время инвестировали порядка 60 млн грн», - сказал он.

По его словам, машины скорой помощи на шасси автомобилей «Рено» были презентованы во Львове в 2011 году. А.Строганов отметил, что данное направление является очень перспективным, а продукцией завода сегодня интересуются не только в Украине, но и в ряде европейских стран, представители которых посещали предприятия холдинга и проявили заинтересованность в машинах скорой помощи.

«В ближайшее время мы также планируем провести презентации в ряде стран и показать эти машины министерствам здравоохранения, после чего рассчитываем получить контракты на поставку автомобилей», - сказал он.

По словам А.Строганова, освоение такого производства в Европе занимает порядка 3-5 лет, а «ЛАЗ» освоил его в течение года.

Также он сообщил, что в 2012 году завод произвел и продал 100 автомобилей скорой помощи в разные области Украины. Кроме того, предприятие заключило контракт с Донецкой областной администрацией на поставку 151 автомобиля скорой помощи.

При этом, по данным предприятия, в Украине около 6 тыс. машин скорой помощи требуют замены.

Справка УНИАН. Холдинговая компания "Львовский автобусный завод" (ЛАЗ) специализируется на выпуске городских, пригородных и туристических автобусов различных типов и модификаций, а также троллейбусов. Мощность предприятия составляет 3 тыс. автобусов и троллейбусов в год.

В состав холдинга входят «Львовские автобусные заводы», «Днепровский автобусный завод» (Днепродзержинск), «Николаевский машиностроительный завод» (Николаев), торговый дом «Украинские коммерческие автомобили», сервисная компания «Бус-Сервис», лизинговая компания LAZ Finance и др.