Львовский автобусный завод рассматривает возможность создания производства в России

Крупнейший украинский производитель автобусов "ЛАЗ" (Львов) не исключает перспективы создания собственного производства в России. Об этом заявил на пресс-конференции в УНИАН глава наблюдательного совета «Сити Транспорт Групп», которая является управляющей компанией «ЛАЗ», Игорь Чуркин.

«Российский рынок для нас очень перспективен», - сказал И.Чуркин.

Однако, по его словам, предприятие стоит перед дилеммой, готовясь к возможности открытия производства в России, так как российские власти вынуждают желающих продавать свою технику открывать производство полного цикла. Но в то же время в России строят цеха по нужным параметрам и сдают в аренду на 30 лет по цене 8 долл. за 1 кв. м с условием создания рабочих мест. «Инвестиционный климат в России кардинально отличается от Украины», - отметил И.Чуркин.

В то же время, по его словам, для «ЛАЗа» является приоритетом загрузка собственных мощностей, а в России предприятие пока намерено участвовать в тендерах на поставку автобусов и троллейбусов.

"Россия, можно сказать, маниакально защищает свой рынок. Мы уже больше года занимаемся сертификацией – на городские 12- и 18-метровые дизельные и газовые автобусы и 12- и 18-метровые троллейбусы (одномоторные и двухмоторные). Надеемся, что в марте завершим сертификацию и начнем поставки", - сообщил глава компании.

Отметив сильную конкуренцию на рынке России, И.Чуркин выразил уверенность в том, что предприятие все же попадет на этот рынок в текущем году.

«Мы уже открыли там компанию «Сити Транспорт Групп Россия» и прошли сертификацию. Вскоре получим сертификат и будем поставлять туда машины», - сказал он.

Наиболее востребованной для поставок в Россию И.Чуркин считает новую модель автобуса среднего класса, созданную для поставки частным компаниям.

Справка УНИАН. Холдинговая компания "Львовский автобусный завод" (ЛАЗ) специализируется на выпуске городских, пригородных и туристических автобусов различных типов и модификаций, а также троллейбусов. Мощность предприятия составляет 3 тыс. автобусов и троллейбусов в год.

В состав холдинга входят «Львовские автобусные заводы», «Днепровский автобусный завод» (Днепродзержинск), «Николаевский машиностроительный завод» (Николаев), торговый дом «Украинские коммерческие автомобили», сервисная компания «Бус-Сервис», лизинговая компания LAZ Finance и др.