Сумское НПО им. Фрунзе за год увеличило прибыль в 688 раз

Один из крупнейших в Европе производителей газоперекачивающих агрегатов и комплектных компрессорных станций Сумское Научно-производственное объединение им. Фрунзе в 2012 году увеличило чистую прибыль в 688 раз — до 246,319 млн грн с 358 тыс грн с 2011 году.

Об этом говорится в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

При этом показатель выручки завода за отчетный период не указывается.

Согласно сообщению, общее количество активов предприятия в 2012 году по сравнению с 2011 годом увеличилось на 15,6% - до 3,850 млрд грн с 3,331 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, в марте т.г. Сумское НПО им. М.В. Фрунзе приступило к изготовлению оборудования для обустройства новой компрессорной станции (КС) на Правдинском месторождении, оператором которой является дочерняя компания ОАО «Роснефть» – ООО «РН-Юганскнефтегаз».

Ранее, в феврале, Сумское НПО им. М.В. Фрунзе приступило к производству оборудования для второй ветки компрессорной станции (КС) «Гагарацкая», которую на газопроводе Бованенково-Ухта строит ОАО «Газпром».

Предприятие также планирует до апреля поставить три спецаппарата для химпредприятий России и Болгарии.

Справка УНИАН. ПАО «Сумское НПО им. Фрунзе» входит в группу компаний «Энергетический стандарт» и является одним из крупнейших в Европе производителей газоперекачивающих агрегатов и комплектных компрессорных станций различного назначения, широкой номенклатуры насосов, компрессоров, центрифуг, оборудования для химической, газовой и нефтеперерабатывающей промышленности, атомных электростанций.