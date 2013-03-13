Попов и руководство “ИНДАРа” договорились о снижении цены инсулина для Киева

Председатель Киевской городской государственной администрации Александр Попов и руководство государственного предприятия “ИНДАР” договорились о снижении приблизительно на 20% цены инсулина для рынка Киева.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом стало известно во время посещения А.Поповым предприятия и проведения соответствующих переговоров с его руководством.

В частности, в интервью журналистам А.Попов сообщил, что также была обсуждена и перспектива расширения рынка инсулина, производимого “ИНДАРом”, для столицы.

“Сегодня мы обсуждали с руководством предприятия, каким образом, учитывая и снижение цены, и высокое качество этого препарата, увеличить присутствие продукции предприятия на киевском рынке. Впереди будут проведены тендерные процедуры, и мне кажется, что сегодняшние переговоры дадут толчок для того, чтобы предприятие имело намного больший объем реализации продукции у нас в Киеве”, - сказал А.Попов. Он добавил, что это важный момент и для города, поскольку это не только обеспечение больных инсулином, но и нормальная работа столичного предприятия, которое предоставляет рабочие места, платит налоги для бюджета. Он напомнил, что в 2012 году предприятие “ИНДАР” было возвращено в государственную собственность и после этого начали происходить положительные сдвиги на этом производстве, связанные с увеличением объемов производства, выходом на международные рынки, в том числе на латиноамериканский рынок, что позволяет увеличить объемы производства препаратов более чем в пять раз.

По словам А.Попова, теперь 52% потребности в инсулине для больных сахарным диабетом в столице покрывают предприятия “ИНДАР” и “Фармак”, а 48% - импортные инсулины.

Как отметил председатель КГГА, предусматривается постепенно заменять импортные инсулины отечественными для тех случаев заболевания сахарным диабетом, в которых это возможно.

“Мы не можем говорить о каких-то кардинальных в то же время революционных сдвигах в этом вопросе. Но, в принципе, то, что мы можем заменять импортные препараты отечественными - реальная перспектива, и мы должны к этому стремиться”, - отметил О.Попов.

В свою очередь на брифинге председатель правления “ИНДАР” Любовь Вишневская сообщила, что достигнута договоренность уменьшить для Киева стоимость всех препаратов, которые производит предприятие, приблизительно на 20% по сравнению с ценами прошлого года, а также обеспечивать больных сахарным диабетом бесплатными шприцами и иглами. (В прошлом году стоимость одного флакона инсулина составляла 99,5 грн).

По информации Л.Вишневской, в прошлом году закупки Киева составляли 2,4 млн грн. При том, что общий объем реализации продукции за 2012 год достиг 114 млн грн.