Метпредприятия в апреле планируют сократить производство проката на 6,6%

В апреле 2013 года украинские метпредприятия планируют сократить производство металлопроката до 2,38 млн тонн - на 6,6% от ожидаемых объемов за март (2,55 млн тонн).

Об этом УНИАН сообщили в объединении металлургических заводов «Металлургпром».

Ожидается, что выплавка стали также сократится на 6,4% от запланированного показателя на март - до 2,62 млн тонн. Производство чугуна в апреле 2013 года снизится на 7,8% - до 2,34 млн тонн.

По информации «Металлургпрома», «относительное снижение уровня производства связано с планируемым проведением капитальных ремонтов основных металлургических агрегатов на ряде предприятий».

Для обеспечения заявленных объемов производства в апреле металлургам потребуется 525 тыс. тонн аглоруды, 1,5 млн тонн концентрата, 545 тыс. тонн агломерата, 690 тыс. тонн окатышей, 865 тыс. тонн известняков, 1,16 млн тонн металлургического кокса, 390 тыс. тонн металлолома.

По данным объединения «Укррудпром», заявки металлургов по известнякам и железорудному сырью отечественного производства обеспечиваются полностью. По импорту метпредприятия планируют завезти 60 тыс. тонн аглоруды, 200 тыс. тонн концентрата и 40 тыс. тонн окатышей.

По данным объединения «Укркокс», потребность металлургов в коксе на апрель обеспечивается полностью. Поставки украинских углей в апреле составят 1,16 млн тонн. Также необходимо импортировать еще 700 тыс. тонн углей для коксования.