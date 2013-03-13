Украинские метпредприятия в январе-феврале вчетверо увеличили объемы импорта кокса

В январе-феврале 2013 года украинские метпредприятия нарастили в сравнении с аналогичным периодом 2012 года объемы импорта кокса в 4 раза – с 43 тыс тонн до 176 тыс. тонн.

Об этом УНИАН сообщили в объединении «Металлургпром».

Согласно сообщению, по импорту в феврале т.г. было завезено 98 тыс. тонн кокса.

По информации «Металлургпрома», за 2 месяца 2013 года металлургическим предприятиям поставлено 2,19 млн т украинского кокса – на 9% меньше, чем за январь-февраль прошлого года, и на 11% меньше от расчётной балансовой потребности метпредприятий. В феврале украинскими коксохимическими заводами было поставлено металлургам 1,042 млн т кокса.

«С учётом сложившегося уровня производства, обеспечение коксом удовлетворяло потребность металлургов, а недостающий его объём в значительной степени покрывался импортными поставками”, - сообщили УНИАН в объединении „Металлургпром”.

По данным источника, за 2 месяца т. г. украинские коксохимы сократили объемы импорта углей для коксования относительно аналогичного периода прошлого года на 15% - до 1,625 млн тонн. Объём импортных поставок углей для коксования в феврале составил 800 тыс. тонн.

Поступление украинских углей на отечественные коксохимические предприятия за 2 месяца составили 2, 225 млн тонн – на 8% меньше от объёма поставок в аналогичном периоде 2012 года).

Общий объем поступивших на КХЗ углей в январе-феврале 2013 года сократился в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 11% - до 3,85 млн т.