Ferrexpo в 2012 году сократила чистую прибыль на 62,5% (дополненная)

Швейцарская компания Ferrexpo, контролирующая в Украине Полтавский и Еристовский горно-обогатительные комбинаты, в 2012 году сократила чистую прибыль до 215,6 млн долл. США с 574,9 млн долл. в 2011 году, говорится в финансовом отчете компании.

Выручка Ferrexpo в прошлом году сократилась на 20,6% - до 1,424 млрд долл. с 1,788 млрд долл. Валовая прибыль сократилась на 62,1% - до 262,0 млн долл. с 690,9 млн долл.

Показатель EBITDA компании (прибыль компании до вычета расходов по уплате налогов, процентов и начисленной амортизации) в 2012 году по сравнению с 2011 годом сократился на 50% - до 402 млн долл. с 801 млн долл.

В компании Ferrexpo также уточнили, что показатель производства концентрата из собственного сырья в 2012 году по сравнению с 2011 годом вырос на 3% - до 11,83 млн тонн с 11,487 млн грн, а производство окатышей давальческого сырья сократилось на 62,4% - до 281 млн тонн с 748 млн грн.

Проанализировав финансовые результаты компании Ferrexpo, эксперт инвестиционно-финансовой компании "Арт Капитал" Дмитрий Ленда считает, что к сокращению чистого дохода компании привело снижение объемов производства в 2012 году по сравнению с 2011 годом на 1,2%, а также ухудшение ситуации на мировых рынках, где цена реализации окатышей также снизилась, причем значительнее, чем упало производство.

«Новость умеренно негативна для компании. Показатели прибыльности оказались хуже консенсус прогноза Bloomberg. Согласно этому прогнозу, чистый доход мог снизиться на 21,5% г/г, EBITDA на 49,5% г/г, а чистая прибыль на 60,8% г/г.», - отметил Д.Ленда.

При этом эксперт инвестиционной компании Dragon Capital Денис Саква назвал основные два фактора, повлиявшие на ухудшение финансовых показателей компании в 2012 году.

«В 2012 году было падение на 23% цены на железную руду и рост затрат на производство продукции. По результатам года из-за снижения цен на руду компания недополучила на уровне EBITDA 348 млн долларов, из-за роста затрат на производство EBITDA упала еще на 85 млн долларов. Кроме того, компания списала 20 млн долларов затрат по невозмещенному НДС, который на конец года достиг 302 млн. долларов. Финансовые результаты деятельности компании по итогам 2012 года не были сюрпризом для рынка и были довольно близки к ожиданиям», - отметил Д.Саква.

В тоже время, эксперт инвестиционной компании Concorde Capital Роман Тополюк отметил, что рынок, скорее всего, положительно отреагирует на опубликованную отчетность компании Ferrexpo.

"Показатель EBITDA превысил наш прогноз на 12% вследствие большей фактической реализационной цены. Чистый долг также оказался выше прогнозов на 5% из-за проблем с возмещением НДС (задолженность по экспортному НДС увеличилась на 130 млн долл. за 2012 год - до 302 млн. дол.), что будет продолжать негативно влиять на определение стоимости акционерного капитала, - сообщил Р.Тополюк. - Тем не менее, мы сохраняем нашу рекомендацию «продавать» акции компании из-за ожидаемого ослабления рынка железной руды во 2 полугодии 2013 года, которое будет связано с тем, что крупнейшие производители железной руды будут вводить в строй новые добывающие мощности, а спрос на железорудную продукцию в мире будет расти меньшими темпами".

Рекомендацию «продавать» не поддерживает эксперт инвестиционной компании "Инвестиционный Капитал Украина" Александр Мартыненко.

«Существенный негативный эффект падения базовых цен на железную руду повлиял на финансовые результаты Ferrexpo в 2012 и в целом совпал с ожиданиями рынка и нашими прогнозами. Так, EBITDA компании оказалась лишь на 0,2% выше консенсус-прогнозов и 1,1% выше наших оценок. Вместе с тем, мы считаем позитивным моментом подтверждение менеджментом начала добычи руды на Еристовском ГОКе и ее использовании в производстве окатышей. Мы оставляем неизменными наши прогнозы финансовых результатов компании в 2013 и подтверждаем нашу оценку ее справедливой стоимости в 4,55 долл. за акцию», - отметил А.Мартыненко.

Как сообщал УНИАН, по прогнозу экспертов инвестиционной компании «Инвестиционный Капитал Украина», акции компании Ferrexpo в течение 12 месяцев могут вырасти на 35% до 4,55 долл. На основании данного прогноза компания рекомендовала инвесторам покупать акции компании Ferrexpo.

Справка УНИАН. Зарегистрированная в Швейцарии компания Ferrexpo AG является крупнейшим в СНГ производителем и экспортером сырья для металлургической промышленности – окатышей. Ей принадлежит 97,31% акций Полтавского ГОКа.

Основными потребителями выпускаемой компанией продукции являются металлургические комбинаты Европы, Китая, Индии, Японии и других стран.

Акции Ferrexpo, крупнейшим акционером которой является украинский бизнесмен Константин Жеваго, котируются на основной площадке Лондонской фондовой биржи.

В 2011 году компания увеличила чистую прибыль к предыдущему году на 35%.

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