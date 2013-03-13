Промышленное производство в Евросоюзе за январь сократилось на 0,4%

Брюссель. В январе 2013 года промышленное производство в странах зоны евро и во всех странах-членах ЕС (ЕС-27) сократилось на 0,4% по сравнению с декабрем 2012 года.

Об этом УНИАН сообщили в Евростате.

По сравнению с январем 2012 года, в январе 2013 года промышленное производство снизилось на 1,3% в зоне евро и на 1,7% в ЕС-27.

В январе 2013 года по сравнению с декабрем 2012 года производство в энергетическом секторе сократилось на 1,0% в зоне евро и на 1,2% в ЕС-27. Производство в сфере полуфабрикатов выросло в зоне евро на 0,1%, и сократилось в ЕС-27 на 0,1%, товаров непродолжительного использования – выросло на 0,9% в зоне евро и на 1,3% в ЕС-27. Производство товаров длительного использования сократилось на 1,4% в зоне евро и на 0,4% в ЕС-27. Производство в сфере капитальных товаров снизилось на 1,2% в обеих зонах.

В январе 2013 года, по имеющимся данным, самый большой рост промышленного производства по сравнению с декабрем 2012 года зарегистрирован в Литве (4,4%), Дании (4,3%) и Португалии (3,5%).

Наибольшее снижение зарегистрировано в Финляндии (-4,1%), Люксембурге (-3,8%) и Латвии (-3,5%).

В январе 2013 года по сравнению с январем 2012 года производство в энергетическом секторе выросло на 0,9% в зоне евро и не изменилось в ЕС-27. Производство в сфере полуфабрикатов сократилось на 3,1% в зоне евро и на 3,4% в ЕС-27, товаров непродолжительного использования – выросло на 3,1% в зоне евро и на 2,2% в ЕС-27. Производство товаров длительного использования сократилось на 5,5% в зоне евро, и на 4,3% в ЕС-27. Производство в сфере капитальных товаров снизилось на 2,6% в обеих зонах.

В январе 2013 года, по имеющимся данным, самый большой рост промышленного производства по сравнению с январем 2012 года зарегистрирован в Болгарии и Литве (по 8,0%) и в Эстонии (5,5%).

Наибольшее снижение зарегистрировано в Швеции (-5,9%), Финляндии (-5,4%), Греции и Испании (по -5,0%).

В декабре 2012 года, по уточненным данным, промышленное производство выросло на 0,9% в зоне евро и на 0,8% в ЕС-27 по сравнению с ноябрем 2012 года.

С 1 июня 2011 года в зону евро входят 17 стран: Бельгия, Германия, Греция, Испания, Франция, Ирландия, Италия, Люксембург, Нидерланды, Австрия, Португалия, Финляндия, Словения, Мальта, Кипр, Словакия и Эстония.