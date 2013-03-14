Якутия просит власти РФ ускорить темпы производства самолета Ан-140

Правительство Республики Саха (Якутия) просит федеральные власти России принять решение об ускорении темпов производства украинско-российских самолетов Ан-140 для нужд гражданской авиации, которые востребованы в регионе.

Об этом УНИАН сообщили в управлении пресс-службы и информации президента и правительства Республики Саха (Якутия).

«Самолеты Ан-140 полностью подтвердили свои лётно-технические характеристики в условиях низких температур и посадок на грунтовых аэродромах», - подчеркнул заместитель председателя правительства республики Анатолий Скрыбыкин на конференции «Итоги эксплуатации самолетов Ан–140 в ОАО «Авиакомпания «Якутия». Пути совершенствования послепродажного обслуживания, модернизации и разработки государственных мер».

По его словам, правительство Республики Саха неоднократно обращалось в федеральные органы исполнительной власти по поводу возобновления серийного производства самолета Ан-140 для нужд гражданской авиации, а также возможности решения вопроса по размещению консолидированного заказа самолета Ан-140 регионами Российской Федерации. До настоящего времени, несмотря на заинтересованность Республики Саха в дальнейшей реализации проекта Ан-140, решение не принято, констатировал вице-премьер.

В то же время он подчеркнул, что авиационный завод «Авиакор», выпускающий Ан-140 в России, до сих пор не интегрирован в структуру Объединенной авиационной корпорации. В результате региональный самолет, который реально востребован в Сибири, Якутии и на Дальнем Востоке, фактически не производится, а его стоимость ежегодно увеличивается.

А.Скрыбыкин отметил особую значимость внедрению самолета Ан-140 для развития авиации республики. С 2006 года произведено всего 4 самолета Ан-140, и все они эксплуатируются только в парке авиакомпании «Якутия».

Как сообщал УНИАН, самарский авиазавод «Авиакор» (входит в корпорацию «Русские машины») сейчас выполняет контракт на поставку самолетов Ан-140 в интересах Минобороны РФ.

18 декабря 2012 года «Авиакор» передал приемочной комиссии заказчика третий украино-российский самолет Ан-140-100, изготовленный предприятием совместно с авиазаводом «Антонов» в рамках контракта с Министерством обороны РФ. Это первый самолет для авиации Военно-морского флота (ВМФ) и третий по счету - в рамках контракта с Минобороны России. Ранее самолеты по контракту с Министерством обороны направлялись в Военно-воздушные силы РФ. Следующий самолет Ан-140, изготовленный по контракту с Министерством обороны, завод планировал передать заказчику в феврале 2013 года.

По словам председателя совета директоров завода «Авиакор» Сергея Лихарева, для рентабельной работы необходимо выпускать 12-15 машин в год в течение примерно 10 лет.

Справка УНИАН. Самолет Ан-140-100 создан и предлагается для замены парка пассажирских самолетов Ан-24 и Як-40 и грузовых Ан-26, Ан-30 и Ан-32. Самолет рассчитан на 52 места.

Высокое расположение двигателей на крыле исключает попадание в них посторонних предметов со взлетной полосы, что в сочетании с пневматиками низкого давления шасси обеспечивает возможность надежной эксплуатации самолета даже на грунтовых взлетно-посадочных полосах.

Первый полёт Ан-140 российской сборки состоялся в августе 2005 года. Самарский авиационный завод «Авиакор» осуществляет серийное производство самолетов Ан-140-100 с 2006 года.