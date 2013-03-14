Металлурги за 2 месяца увеличили импорт железорудного сырья на 53%

В январе-феврале 2013 года металлургические предприятия Украины увеличили импорт железорудного сырья (ЖРС) на 53% относительно 2 месяцев 2012 года - до 500 тыс. тонн.

Как сообщили УНИАН в объединении металлургических предприятий «Металлургпром», в феврале объемы импорта ЖРС составили 240 тыс. тонн.

Объемы экспорта железорудного сырья украинскими ГОКами за январь-февраль выросли на 21% к объему экспорта в аналогичном периоде 2012 года – до 6,070 млн тонн.

В феврале экспорт ЖРС составил 2,965 млн тонн.

Обеспечение метпредприятий железорудным сырьем за 2 месяца 2013 года составило: по окатышам – 87%, по агломерату – 100%, по аглоруде – 97%, по концентрату – 100%.

«Низкий процент обеспечения окатышами был обусловлен увеличенным по сравнению с балансовым графиком объемом производства металлургами собственного агломерата при одновременном снижении объема выплавки чугуна», - сообщили УНИАН в «Металлургпроме».

Как сообщал УНИАН, за 2012 год металлургические предприятия Украины увеличили импорт железорудного сырья на 72,3% относительно 2011 года - до 2,72 млн тонн. Украинские горнодобывающие предприятия реализовали 69,299 млн тонн продукции – на 3,4% меньше показателя 2011 года. На экспорт было отгружено 35,045 млн тонн железорудной продукции, что на 1,4% больше. Объем поставок на внутренний рынок сократился на 7,9%,- до 34,254 млн тонн.