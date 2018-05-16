Спецпошлинами спасем несуществующий украинский автопром

Ассоциация украинских автопроизводителей «Укравтопром» добилась своего – Украина приняла решение ввести спецпошлины на импорт автомобилей в размере 6,46% - с объемом двигателя больше 1000 куб. см, 12,95% - с объемом двигателя больше 1500 куб. см. Новшество заработает через 30 дней.

Именно «Укравтопром» был инициатором специального расследования, которое велось с июня 2011 года. Изначально ассоциация просила ввести спецпошлину в размере 33,4% и 47%, соответственно. Победило Министерство экономического развития и торговли – его рекомендации комиссии воплотились в жизнь.

Идея осуществленного – путем сокращения ввоза автомобилей увеличить продажи на внутренним рынке отечественной продукции, что будет способствовать снижению дисбаланса во внешней торговле.

Автопроизводитель “Богдан” первым откликнулся на решение по спецпошлинам. Как отметил глава пресс-службы корпорации Сергей Красуля, “это позволит загрузить заводы, что положительно скажется на экономике регионов и государства в целом. И станет стимулом для создания новых рабочих мест, увеличения отчислений в социальные фонды и бюджеты всех уровней”. По его мнению, введение спецпошлин должно стать первым шагом в комплексе мероприятий по поддержке отрасли и рынка: необходимо вводить утилизационный сбор и создавать программы льготного кредитования на автомобили отечественного производства. «Мы также считаем беспочвенными ряд заявлений о том, что введение спецпошлин приведет к подорожанию автомобилей», - сказал Красуля, подчеркнув, что цена автомобиля для потребителя формируется рынком, а не пошлинами. «Импортерам просто придется умерить свои аппетиты по прибылям», - отметил он.

Кстати, о стоимости. Власть уже в течение нескольких лет продолжает рассматривать введение налога на роскошь, в том числе на дорогие и мощные авто. Судя по нынешнему решению, вместо этого, несмотря на заверения Красули, в цене вырастут малолитражки (пошлина плюс НДС), которые и так далеко не всем украинцам по карману, особенно с учетом того, что кредитование в Украине практически заморожено. Подтянется в цене и вторичный рынок. Что ж, раз забота об отечественном потребителе все никак не проявляется со стороны верхов, то тогда, наверное, остается порадоваться за украинский автопром. Вот только вопрос – а существует ли он в Украине?..

Не для кого не секрет, что в нашей стране нет замкнутого цикла производства автомобилей - нет конструкторских бюро, нет литья автолиста, хотя есть в наличии собственная металлургическая отрасль. В Украине существуют мелкоузловая сборка на Запорожском автозаводе, а также производство двигателей на Мелитопольском моторном заводе. У нас в распоряжении, если говорить прямо, несколько площадок для прикручивания колес.

Как отмечают во Всеукраинской Ассоциации автомобильных импортеров и дилеров, "после снятия с производства «ЛуАЗа», «Славут» и «Таврий» в Украине уже нет национального автомобиля, который производится, а не состоит из машинокомплектов. Сборка из импортируемых машинокомплектов, снятых с производства в Тольятти, устаревших моделей «ВАЗ» и автомобилей, происхождением из Китая, который сам покупает лицензии на выпуск устаревших моделей у мирового автопрома, а затем наиболее древние передает нам бесплатно, - отечественным автопромом назвать трудно".

Может, действительно, спецпошлины сделают свое дело и отечественный автопром появится, хотя в это верится мало. Скорее напрашивается вывод, что авторынок «корректируют», причем не в пользу родного потребителя.

Еще не тяжело представить, как на такие действия Украины отреагируют мировые автопроизводители – Европа, Япония, автоотрасль которых только-только стала приходить в чувства после нескольких кризисных лет упадка. Есть еще корейские и китайские компании, отверточная сборка автомобилей этих стран ведется в Украине. Есть еще Россия - корпорация «Богдан» занимается крупноузловой сборкой продукции АвтоВАЗа. Причем в самом начале открытия расследования по спецпошлине Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) призывала Киев не делать этого, поскольку такое решение противоречит нормам ВТО и двусторонним договоренностям. Таким образом, мы своими руками можем спровоцировать международный скандал, причем немалый. Об Украине уже нелестно отзываются члены ВТО, которые все никак не могут пережить наше намерение повысить импортные пошлины почти на 371 товарную линию. Киев заявляет, что менять позицию не намерен. А вот США считают, что это угрожает беспрецедентным напряжением в международной торговле. В этом Штаты полностью поддерживает ЕС.

Несогласных с спецпошлиной на авто достаточно и в Украине. Автоимпортеры прогнозируют, что при ее введении рынок новых легковых автомобилей обвалится.

Член правления ВААИД, генеральный директор ДП «АВТО Интернешнл» (импортер Mazda и Suzuki) Елена Дунина считает, что часть автоимпортеров уйдет в теневой сектор.

Генеральный директор ВААИД Олег Назаренко отмечает, что при введении спецпошлин около 30% всех импортных автомобилей будут завозиться без уплаты налогов.

Кроме того, украинские импортеры автомобилей не исключают того, что могут прекратить ввоз авто в страну, начиная со второй половины апреля 2013 года, в связи с введением специальных пошлин на импорт автомобилей, тем самым, повторив опыт 2009 года (с 6 марта 2009 года Законом "О внесении изменений в некоторые законы Украины с целью улучшения состояния платежного баланса Украины в связи с мировым финансовым кризисом" N923-VI от 4 февраля 2009 была введена 13% надбавка к таможенным ставкам ввозной пошлины сроком на 6 месяцев. ВТО было возмущено такими действиями Украины. Кроме того, госказна понесла только убытки).

«Мы будем действовать тем же методом, как действовали в 2009 году. Тогда импорт прекратился, и правительство, не получив огромные поступления в бюджет, отменило 13% надбавку», - пояснил Назаренко.

По его словам, если такие действия будут предприняты, то в госбюджет перестанет поступать значительная часть средств.

«После введения спецпошлин прогнозируемые потери госбюджета составят более 1 млрд долларов США», - сказал Назаренко.

К этому еще стоит добавить состояние отечественного авторынка, который стараются «уберечь» от импорта и поднять за счет собственного производителя до «заоблачных высот». Так вот, продажи новых автомобилей в Украине в 2012 году снизились впервые за последние три года - на 1,5%, до 217,403 тыс. единиц.

"Никаких предпосылок к росту авторынка и увеличению продаж автомобилей в Украине не было и нет. На самом деле, по итогам 2012 года продажи новых автомобилей в Украине впервые за последние три года сократились", - отмечает Назаренко.

Падение авторынка, по оценке ВААИД, обусловлено стагнацией экономики Украины, спадом промышленности, падением автокредитования, низкой ликвидностью гривни и девальвационными ожиданиями.

"Даже в 1 полугодии нынешнего года предпосылок к росту авторынка нет, и его падение будет продолжаться. Более того, если осуществятся «реваншистские» планы повышения налогов на автоимпорт и подорожания автомобилей: введение утилизационного сбора, спецпошлины на автоимпорт, увеличение ввозной пошлины с 10% до 25% и так далее, авторынок Украины и продажи автомобилей в Украине могут упасть на 65-70%", - подчеркнул Назаренко.

Таким образом, спасаем ли мы свой автопром, или дерибаним авторынок, прояснится в ближайшее время.

Елена Быстрицкая (УНИАН)