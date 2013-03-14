Запорожский завод ферросплавов выйдет на 100% загрузку не позднее октября

Крупный отечественный производитель ферросплавов «Запорожский завод ферросплавов» (ЗЗФ) планирует выйти на 100% загрузку производственных мощностей предприятия до октября текущего года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в ходе рабочей поездки на ЗЗФ председателя Верховной Рады Владимира Рыбака сообщил председатель правления завода Павел Кравченко.

«С 1 апреля мы планируем запустить цех №4, который стоял 2 года, а к августу-октябрю — выйти на 100% загрузку предприятия — выпуск до 40 тысяч тонн в месяц», - сообщил П.Кравченко.

По его словам сейчас на Запорожском заводе ферросплавов производится реконструкция в ряде цехов, до конца года инвестиции в развитие производства составят 137 млн грн.

В свою очередь председатель Верховной Рады Владимир Рыбак, посещающий Запорожский завод ферросплавов в период возобновления его работы, высказал благодарность руководству ЗЗФ за то, что смогли сохранить производство, после вынужденной остановки из-за отказа ГП «Энергорынок» предоставить экономически обоснованные тарифы на электроэнергию.

При обсуждении инвестиций, осуществеленных ЗЗФ в проекты, направленные на улучшение экологии производства, спикер Верховной Рады акцентировал внимание на необходимости оказания поддержки промышленно развитым регионам за счет средств Экологического фонда.

«Экологические средства должны распределяться так, чтобы промышленные зоны получали больше, поскольку воздух Запорожья и Тернополя, Макеевки и Ивано-Франковска сравнивать нельзя. Это абсолютно разная экологическая нагрузка на людей, и совершенно другие средства нужны на лечение людям в промзонах. В промзонах должны оставаться средства, нам в Верховной Раде надо об этом думать», - отметил В.Рыбак, добавив, что доволен тем, что на ЗЗФ вопросам экологии уделяется значительное внимание.

Как сообщал УНИАН, 1 марта т.г., после установления экономически обоснованных тарифов на электроэнергию для предприятия, ЗЗФ возобновил работу. Производство на предприятии было остановлено с 1 декабря 2012 года.

Справка УНИАН. ПАО «Запорожский завод ферросплавов» – один из крупнейших в Европе производителей ферросплавов. Единственный в СНГ комбинат, выплавляющий широкий сортамент марганцевых и кремнистых ферросплавов, металлический марганец. Входит в Украинскую ассоциацию производителей ферросплавов. Доля внутреннего рынка в поставках ЗЗФ составляет 30-35%. Продукция экспортируется в страны СНГ, Европейского Союза, Азии и Африки.

В 2011 году предприятие сократило по сравнению с 2010 годом объемы производства ферросплавов на 29,25% - до 300,127 тыс. тонн.