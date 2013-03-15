Запорожский завод ферросплавов инвестирует в развитие производства около 1 млрд грн

Крупный отечественный производитель ферросплавов «Запорожский завод ферросплавов» (ЗЗФ) планирует в течение 5 лет инвестировать в развитие производства 963 млн грн. Об этом УНИАН сообщил председатель правления ЗЗФ Павел Кравченко.

«Объем инвестиций в развитие производства в течение ближайших пяти лет составит 963 млн грн», - отметил П.Кравченко.

При этом предправления предприятия добавил, что средства планируется направить на реконструкцию цехов, печей, а также строительство когенерационной установки.

«Рассматривается два варианта когенерационных установок: для производства электроэнергии для нужд ЗЗФ и теплоносителей как для нужд самого предприятия, так и для теплоснабжения населения в г.Запорожье», - уточнил П. Кравченко, добавив, что однозначно определиться как с вариантом установки, так и с объемами долгосрочных инвестиций в целом можно будет только тогда, когда условия снабжения предприятия электроэнергией будут четко определены на длительный срок.

«Изменение цены электроэнергии, доля которой в себестоимости продукции ЗЗФ достигает 45%, может существенно влиять на наши планы», - пояснил руководитель предприятия.

Как сообщал УНИАН, ранее руководство ЗЗФ заявило о том, что до конца года инвестиции в развитие производства составят 137 млн грн.

Запорожский и Стахановский ферросплавные заводы возобновили работу 1 марта после трехмесячного простоя.

Запуск предприятий стал возможен благодаря реализации поручения Президента Украины № 1-1/2340 от 30 августа 2012 года, постановления Кабмина № 912 от 1 октября 2012 года, а также комплекса решений относительно установления экономически обоснованной цены электроэнергии для ряда электрометаллургических предприятий, принятых Национальной комиссией, осуществляющей госрегулирование в сфере энергетики (НКРЭ), Государственным предприятием «Энергорынок», Совета оптового рынка электроэнергии (ОРЭ).

14 марта Запорожский завод ферросплавов посетил председатель Верховной Рады Владимир Рыбак. На встрече с коллективом предприятия он заявил, что доволен, как решены вопросы экологии на ЗЗФ.

Справка УНИАН. ПАО «Запорожский завод ферросплавов» – один из крупнейших в Европе производителей ферросплавов. Единственный в СНГ комбинат, выплавляющий широкий сортамент марганцевых и кремнистых ферросплавов, металлический марганец. Входит в Украинскую ассоциацию производителей ферросплавов. Доля внутреннего рынка в поставках ЗЗФ составляет 30-35%. Продукция экспортируется в страны СНГ, Европейского Союза, Азии и Африки.