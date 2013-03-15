Дружковский машзавод за год сократил прибыль на 56%

Один из ведущих производителей горношахтного оборудования «Дружковский машиностроительный завод» в 2012 году по сравнению с 2011 годом сократил чистую прибыль на 56,5% - до 80,262 млн грн с 184,532 млн грн.

Об этом говорится в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

При этом показатель выручки завода за отчетный период не указывается.

Согласно сообщению, общее количество активов предприятия в 2012 году по сравнению с 2011 годом увеличилось на 41,5% - до 3,566 млрд грн с 2,520 млрд грн.

Справка УНИАН. Дружковский машиностроительный завод (Донецкая обл.) является крупнейшим в СНГ производителем горношахтного оборудования, а по отдельным его видам (механизированные крепи, шахтные и горнорудные вагонетки) является монополистом в Восточной Европе.

Также предприятие специализируется на ремонте, обновлении и сервисном обслуживании горношахтного оборудования; предоставлении инженерных услуг, выполнении работ в сфере проектирования и программного обеспечения промышленного и непромышленного характера для собственных нужд и сторонним заказчикам и т.д.

Группа «Горные машины» - крупный производитель горнодобывающего оборудования в Украине, входит в состав финансово-промышленной группы «Систем Кэпитал Менеджмент» (СКМ).

В НПК «Горные машины» входят ПАО «Дружковский машиностроительный завод», АО «Горловский машиностроитель», ПАО «Донецкий энергозавод», ПАО «Донецкгормаш», ЧАО «Криворожский завод горного оборудования», ОАО «Каменский машиностроительный завод», ООО «Инженерно-технический центр «Горные машины», ООО «Горные машины - Система качества», ООО «Сервисная компания «Горные машины», ООО «Горные машины Рус».