«АрселорМиттал Кривой Рог» за 2 месяца увеличил производство стали на 8,5%

Один из крупнейших производителей стального проката в Украине «АрселорМиттал Кривой Рог» за 2 месяца 2013 года по сравнению с январем-февралем 2012 года увеличил производство стали на 8,5% - до 1046,9 тыс. тонн с 964,8 тыс. тонн, говорится в сообщении комбината.

По данным пресс-службы комбината, за 2 месяца 2013 года по сравнению с аналогичным периодом 2012 года комбинат увеличил производство проката на 7,2% - до 908,4 тыс. тонн, а производство чугуна выросло на 8,5% - до 914,4 тыс. тонн.

В феврале 2013 года по сравнению с февралем 2012 года производство стали выросло на 24,6% - до 510,4 тыс. тонн, проката увеличилось на 19,3% - до 438,5 тыс. тонн, а чугуна на 20,9% - до 441,2 тыс. тонн.

«Февраль 2013 года был успешным для предприятия, поскольку производство всех видов продукции было на уровне бизнес-плана. В феврале 2013 г. продолжался плановый капитальный ремонт конвертера №6, который был начат в январе этого года и будет завершен в марте 2013 г.», - цитирует пресс-служба комбината главу администрации по производству «АрселорМиттал Кривой Рог» Парамжита Калона.

Как сообщал УНИАН, в январе 2013 года по сравнению с первым месяцем 2012 года комбинат сократил производство стали на 3,4% - до 536,5 тыс. тонн, производство чугуна упало на 1,1% - до 473,2 тыс. тонн, а проката на 2% - до 469,9 тыс. тонн.

На комбинате в 2012 году по сравнению с 2011 годом производство стали увеличилось на 12,57% - до 6,419 млн тонн, выплавка чугуна на 14,64% - до 5,61 млн тонн, а производство проката увеличилось на 13,26% - до 5,592 млн тонн.

Справка УНИАН. ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог» является крупнейшим производителем стального проката в Украине, специализируется на производстве длинномерного проката, в частности арматуры и катанки.

Производственные мощности предприятия, имеющего полный производственный цикл, рассчитаны на ежегодный выпуск более 6 млн тонн проката, около 7 млн тонн стали и более 6,7 млн тонн чугуна.

Основными рынками сбыта металлопродукции предприятия являются регионы Ближнего Востока, Африки и Европы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Выпуск стали в Украине за январь-февраль увеличился на 3%