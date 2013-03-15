"УкрАвтоПром" рассказал, чего ожидать от введения спецпошлин на импорт авто

Ассоциация автопроизводителей «УкрАвтоПром» считает, что в связи с введением спецпошлин на импорт автомобилей вырастет количество рабочих мест в машиностроении, однако резкого подъема рынка не произойдет. Об этом сообщается в пресс-релизе ассоциации.

«Ассоциация автопроизводителей положительно воспринимает введение новых условий труда на автомобильном рынке. Принятые меры позволят на большую мощность загрузить отечественные заводы и обеспечить работников рабочими местами, что положительно повлияет на экономическое состояние регионов и государства в целом», - сказано в пресс-релизе.

По мнению «УкрАвтоПрома», в этом году влияние специальных мер на рынок будет минимальным, так как существуют товарные запасы на складах импортеров, которые будут активно пополняться до введения спецпошлин. Также, в свою очередь, требуется время и автопроизводителям, чтобы восстановиться после остановки производств.

«Со временем, в конце текущего года, а скорее уже в следующем году начнутся структурные изменения на рынке (в пользу автомобилей, произведенных в Украине), но без уменьшения объемов продаж как в отдельных сегментах, так и объемов в целом», - говорится в пресс-релизе.

В ассоциации считают, что украинский потребитель оказался почти в полной зависимости от иностранных поставщиков и ситуации на других рынках, других экономик. Много продукции, в частности автомобилей, в Украину приходит не от производителя, а через многочисленных посредников.

«Отсюда незащищенность украинских потребителей от несправедливой цены. Уже прошло 4 года, как ввозная пошлина на автомобили уменьшилась в 2,5 раза, а цены на импортные авто все 4 года только росли. Этот рост в среднем составляет 12%. В то же время украинские автопроизводители снизили цены почти на 15% без улучшения условий налогообложения», - отмечается в пресс-релизе.

При этом резких изменений ни на рынке, ни в производстве ожидать не следует, считают в ассоциации. Автомобильное производство уже понесло колоссальные потери. Объемы упали по сравнению с 2008 годом в 6 раз. Отечественный автопром потерял около 30% рынка.

«Самостоятельно эти специальные меры не в состоянии существенно исправить ситуацию. Но при применении системного подхода к созданию благоприятных условий деятельности автопроизводителей срок их действий должен совпасть с восстановлением позиций украинского автопрома», - сказано в пресс-релизе.

Как сообщал УНИАН, 14 марта 2013 года Межведомственная комиссия по международной торговле приняла решение о введении специальных пошлин на импорт автомобилей в размере 6,46% на автомобили с объемом двигателя больше 1000 куб. см, но не более 1500 куб. см, и 12,95% на автомобили с объемом двигателя больше 1500 куб. см, но не более 2200 куб. см.

Соответствующее решение опубликовано в газете «Урядовый курьер» и вступает в силу через 30 дней со дня опубликования.

Спецпошлины вводятся сроком на 3 года.

Изначально «Укравтопром» просил комиссию ввести спецпошлину 33,4% на автомобили с объемом двигателя 1000-1500 куб. см и 47% на автомобили с объемом двигателя 1500-2200 куб. см.

Министерство экономического развития и торговли рекомендовало дополнительно к существующей пошлине в размере 10% ввести спецпошлину: 6,46% на автомобили с объемом двигателя до 1,5 л и 15,1% – на автомобили с объемом двигателя 1,5-2,2 л.

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