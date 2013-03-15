Львов не может оплатить долги ЛАЗа из-за отказа банков в кредите - горсовет

Во Львовском городском совете отвергают обвинение со стороны руководителя холдинговой компании «Львовский автобусный завод» Игоря Чуркина в нежелании города погасить долги перед заводом, отмечая, что причиной задолженности является отказ банков предоставить кредит городу.

Об этом сообщили УНИАН в департаменте экономической политики Львовского городского совета.

«Причина задолженности – отказ банков в предоставлении кредитных средств. Кроме „Сбербанка”, мы обращались и к другим государственным банкам относительно получения кредита. „Укрэксимбанк” отказал, аргументируя отказ тем, что банк предоставил большие суммы по программе подготовки к Евро-2012 Харькову и Донецку. „Укргазбанк” нашу просьбу о кредите не удовлетворил”, - сообщили в департаменте экономполитики.

В департаменте также отметили, что “ЛАЗ” тоже имеет долги перед городом. Так, долг завода составляет 6 млн 454 тыс. 392,49 грн. Эту сумму составляют долги платы за землю, долги перед „Львовводоканалом” и „Львовтеплоэнерго”.

Также в распоряжение УНИАН передана информация о состоянии задолженности города перед Львовским автобусным заводом.

Согласно предоставленной информации, в соответствии с договором от 18 ноября 2009 года №18/11 Львовским коммунальным автотранспортным предприятием №1 приобретены 2 автобуса стоимостью 4 млн 600 тыс. грн. Следовательно, задолженность по договору составляет 4 млн 600 тыс. грн.

Кроме того, во исполнение Государственной целевой программы подготовки и проведения в Украине финальной части чемпионата Европы 2012 года по футболу, с целью обновления парка автобусов и троллейбусов городов, принимающих Евро-2012, город Львов взял на себя ряд обязательств, в частности, относительно закупки автобусов в количестве 92 шт. и троллейбусов в количестве 60 шт.

Учитывая вышеприведенное, согласно договору от 19 июля 2010 года №605/10 ЛК «АТП №1» приобретены 14 автобусов стоимостью 24 млн 660 тыс. грн. Оплата по данному договору осуществлена в полном объеме средствами государственного бюджета, выделенными в соответствии с Государственной программой для подготовки и проведения финальной части чемпионата Европы 2012 года по футболу.

Кроме того, в соответствии с договором от 14 декабря 2010 года №17/12/10-1 ЛК «АТП №1» приобретены 16 автобусов и 1 троллейбус общей стоимостью 26 млн 640 тыс. грн. Оплата по данному договору осуществлена в сумме 16 млн 386 тыс. 539 грн, задолженность составляет - 10 млн 253 тыс. 461 грн.

Согласно договору от 13 июля 2011 года №2112-138 АО «Сбербанк» открыл Львовскому горсовету кредитную линию в сумме 275 млн грн, что предусматривает предоставление кредита отдельными частями (траншами) в пределах действующего лимита. Целевое назначение кредитов в пределах открытой кредитной линии – закупка автобусов и троллейбусов в рамках подготовки и проведения финальной части чемпионата Европы 2012 года по футболу.

В соответствии с Кредитным договором от 27 декабря 2010 года №2112-130, заключенным между Львовским горсоветом и АО «Сбербанк», городской совет получил кредит в сумме 4 млн 680 тыс. грн. для закупки автобусов и троллейбусов.

Также в пределах указанной кредитной линии АО «Сбербанк» предоставлен Львовскому горсовету кредит в размере 11 млн 706 тыс. 539 грн. В предоставлении следующих траншей городскому совету было отказано. Причиной этому послужила необоснованная позиция АО «Сбербанк» относительно рассмотрения поданных городским советом документов для получения кредита.

В целом полученные городским советом в АО «Сбербанк» кредитные средства в сумме 16 млн 386 тыс. 539 грн. были перечислены ООО «Львовские автобусные заводы» за поставленные транспортные средства согласно договору от 14 декабря 2010 года №17/12/10-1.

Задолженность перед ООО «Львовские автобусные заводы» за поставленные автобусы на данное время составляет 14 млн 853 тыс. 461,00 грн.

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Как сообщал УНИАН, 12 марта председатель наблюдательного совета «Сити Транспорт Групп», которая является управляющей компанией «ЛАЗ», Игорь Чуркин обвинил городские власти Львова в нежелании погасить долги перед предприятием в размере 25 млн грн за 30 автобусов, поставленных городу к Евро-2012.

По его словам, для производства автобусов для Львова были привлечены кредиты, а поставки были осуществлены под «честное слово» администрации города.

Он отметил, что всех возможные меры, необходимые для возврата задолженности, были приняты, в частности были выиграны все суды и открыто исполнительное производство по этому вопросу.

Справка УНИАН. Холдинговая компания "Львовский автобусный завод" (ЛАЗ) специализируется на выпуске городских, пригородных и туристических автобусов разных типов и модификаций, а также троллейбусов. Мощность предприятия составляет 3 тыс. автобусов и троллейбусов в год.

В состав холдинга входят «Львовские автобусные заводы», «Днепровский автобусный завод» (г. Днепродзержинск), «Николаевский машиностроительный завод» (г. Николаев), торговый дом «Украинские коммерческие автомобили», сервисная компания «Бус-сервис», лизинговая компания LAZ Finance и др.