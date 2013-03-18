Китай впервые за 20 лет вошел в пятерку крупнейших экспортеров оружия, говорится в докладе Стокгольмского института исследований проблем мира о торговле оружием за 2012 год, опубликованном в понедельник, 18 марта.

Объем сделок по обычным вооружениям с 2008 по 2012 годы возрос по сравнению с предыдущим периодом (2003-2007 годы) на 17%, пишет ИТАР-ТАСС.

Самыми крупными поставщиками оружия в 2008-2012 годах были США, Россия, Германия, Франция и Китай, сменивший на пятой позиции Великобританию. Это первое изменение в ведущей пятерке со времени окончания холодной войны. Последние 20 лет она включала только североамериканские и европейские страны.

Что касается пятерки в целом, то, по сравнению с предыдущим периодом, объем ее поставок увеличился на 14%, в то время как доля в глобальной торговле оружием сократилась на 3% – с 78% до 75%. При этом на долю США и России приходится 30% и 26% мировых поставок оружия за указанный период соответственно.

Первую пятерку импортеров вооружений составили Индия, Китай, Пакистан, Южная Корея и Сингапур. На их долю пришлось 32% от общего объема закупок оружия. Главный регион поставок – Азия и Океания (47% общего импорта). Далее следуют Ближний Восток (17%), Европа (15%), Северная и Южная Америки (11%) и Африка (9%).

В российском военном экспорте основную долю составили воздушная техника и ракетные системы – 46% и 20% соответственно. В 2008-2012 годах 65% поставок России были осуществлены в страны Азии и Океании, 17% – в Африку и 9% – в страны Ближнего Востока.

Самым крупным импортером российской военной техники была Индия. Кроме нее, в ведущую пятерку входят Китай, Алжир, Вьетнам и Венесуэла.