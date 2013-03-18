Северный ГОК в 2012 году сократил чистую прибыль на 43,4%

Северный горно-обогатительный комбинат (СевГОК, Кривой Рог), входящий в горнорудный дивизион группы «Метинвест», в 2012 году сократил чистую прибыль на 43,4% - до 3,534 млрд грн с 6,249 млрд грн в 2011 году.

Об этом говорится в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

При этом показатель выручки завода за отчетный период не указывается.

Согласно сообщению, общее количество активов предприятия в 2012 году по сравнению с 2011 годом увеличилось на 11,2% - до 22,089 млрд грн с 19,866 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, по предварительным данным, СевГОК за январь-февраль снизил производство железорудного концентрата на 1,6% - до 2,42 млн тонн.

Справка УНИАН. ПАО «Северный горно-обогатительный комбинат» – одно из крупнейших горнодобывающих предприятий Европы с завершенным циклом подготовки сырья для металлургической промышленности: железорудного концентрата и окатышей. Годовая производственная мощность комбината составляет более 13,3 млн тонн железорудного концентрата и свыше 11 млн тонн окатышей.

СевГОК входит в горнорудный дивизион группы «Метинвест».