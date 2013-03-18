Крюковский ВСЗ в 2012 году увеличил чистую прибыль на 20%

Один из ведущих производителей вагонов «Крюковский вагоностроительный завод» в 2012 году по сравнению с 2011 годом увеличил чистую прибыль на 20,1% - до 770,976 млн грн с 641,986 млн грн.

Об этом говорится в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

При этом показатель выручки завода за отчетный период не указывается.

Согласно сообщению, общее количество активов предприятия в 2012 году по сравнению с 2011 годом увеличилось на 27,6% - до 3,913 млрд грн с 3,066 млрд грн.

Справка УНИАН. ПАО «Крюковский вагоностроительный завод» выпускает грузовые (вагоны-платформы, цистерны, вагоны бункерного типа, полувагоны) и пассажирские вагоны, вагоны метро, запасные части и тележки для грузовых вагонов, колесные пары, запчасти для вагонов метро и эскалаторов, контейнеры, дорожную технику. Производство пассажирских вагонов на заводе осуществляется по заказу «Укрзализныци». Продукция завода поставляется более чем в 20 стран мира.

Крюковский вагоностроительный завод является единственным в СНГ предприятием, имеющим налаженное и действующее производство двух видов вагонов - пассажирских и грузовых.

Завод в 2012 году увеличил выпуск грузовых вагонов на 2,4% - до 11 005 шт., а пассажирских - в 2,5 раза - до 69 шт.