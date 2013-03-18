Спад промпроизводства в Украине в феврале составил 6%

В Украине спад промышленного производства в феврале 2013 года по сравнению с февралем 2012 года составил 6%, с январем 2013 года – 0,6%, а по итогам января-февраля 2013 года (против аналогичного периода 2012 года) – 4,8%.

Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины.

По данным Госстата, в феврале (к февралю 2012 года) рост зафиксирован в добывающей промышленности и разработке карьеров – на 0,9%, в частности, в добыче каменного и бурого угля – на 1,4%, добыче металлических руд – на 4,3%, при этом в добыче нефти зафиксирован спад 9%.

Также рост зафиксирован в производстве пищевых продуктов, напитков и табачных изделий – на 3%, производстве основных фармацевтических продуктов и фармпрепаратов – на 21,9%, производстве изделий из дерева, бумаги и полиграфической деятельности – на 8,4%.

В целом, в феврале 2013 года против февраля 2012 года большинство отраслей показали спад, при этом наибольший спад объемов производства зафиксирован в производстве электрического оборудования – на 33,7%, производстве кокса, продуктов нефтепереработки – на 22,1%, производстве химических веществ и химической продукции – на 22,1%. В металлургическом производстве спад составил 6,6%, в машиностроении – 11,4%.

Также сообщается, что в феврале 2013 года против февраля 2012 года в распределении воды, газа и электроэнергии зафиксирован спад 17,2%, против января 2013 года – 10,5%.

Как сообщал УНИАН, в Украине спад промышленного производства в январе 2013 года по сравнению с январем 2012 года составил 3,2%.

В Украине спад промпроизводства в декабре 2012 года по сравнению с ноябрем 2012 года составил 3,9%, с декабрем 2011 года – 7,6%, а по итогам января-декабря 2012 года (против аналогичного периода 2011 года) – 1,8%.

В 2011 году (январь-декабрь 2011 года против января-декабря 2010 года) промпроизводство в Украине выросло на 7,6%.