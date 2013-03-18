Президент поручил Кабмину до июля внести в ВР программу поддержки конкуренции

Президент Украины Виктор Янукович поручил Кабинету министров Украины до июля 2013 года разработать, утвердить и внести на рассмотрение Верховной Рады законопроект о Государственной программе поддержки развития конкуренции в Украине на 2014- 2024, призванной ограничить монополизм на различных рынках и сохранить конкурентные отношения в разных сферах и отраслях экономики.

Об этом говорится в Национальном плане действий на 2013 год о внедрении Программы экономических реформ на 2010-2014 гг. «Богатое общество, конкурентоспособная экономика, эффективное государство», утвержденном указом Президента Украины №128 от 12 марта 2013 года и опубликованном на его сайте.

Законопроект, согласно указу главы государства, должен базироваться на анализе текущего состояния конкуренции на основных отраслевых и региональных рынках, включая оценку уровня концентрации и существования рыночных барьеров для вхождения.

Ответственными за разработку программы и законопроекта определены Антимонопольный комитет Украины, центральные органы власти и местные обладминистрации.

Как сообщал УНИАН, разработка Государственной программы развития конкуренции в Украине на 2014-2024 годы является одним из приоритетов работы Антимонопольного комитета. По словам первого заместителя главы ведомства Рафаэля Кузьмина, концепция программы, утвержденная в конце 2012 года, была высоко оценена представителям Комиссии ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД).