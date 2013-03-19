Полтавский тепловозоремонтный завод до конца года презентует новую модель тепловоза

Полтавский тепловозоремонтный завод до конца года планирует вывести на рынок новую модель тепловоза.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил и.о. председателя правления предприятия Антон Петько.

По его словам, разработка и согласование конструкторских решений нового тепловоза продолжались пять лет. Характеристики нового образца подвижного состава не раскрываются. Сейчас продолжаются переговоры с руководством "Укрзализныци" о названии нового тепловоза. На заводе предлагают назвать его "Полтава".

Справка УНИАН. Полтавский тепловозоремонтный завод ремонтирует тепловозы ТЕП-70, 2ТЭ-116, ТЭМ-7 и М-62 всех модификаций.

Мощность завода рассчитана на ремонт 800 дизелей по 60-70 секций в месяц. 60% запасов производства изношены. 13% производства завода составляет производство запасных частей.

ОАО "Полтавский тепловозоремонтный завод" в 2012 году, по сравнению с 2011 годом, сократило чистый убыток в 2,5 раза - до 14,83 млн гривен.