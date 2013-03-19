Кабмин хочет восстановить производство комбайнов на Херсонском машзаводе

Правительство намерено восстановить производство комбайнов на Херсонском машиностроительном заводе, заводе «Червона зирка» Кировоградской области и ряде других производств.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр Украины Николай Азаров во время пресс-конференции для центральных и региональных СМИ.

«Мы планируем построить до 400 зерноуборочных комбайнов, 1500 тракторов и другой сложной техники. Планируем провести комплексную модернизацию производства, внедрить современные виды современного оборудования на Херсонском машиностроительном заводе, заводе «Червона зирка» в Кировоградской области», - сказал Н.Азаров.

Он напомнил, что уже разработан и проходит испытания комбайн «Скиф», идет обсуждение совместного производства комбайнов типа CLAAS.

«Ежегодный выпуск комбайнов CLAAS может составить до тысячи комбайнов в зависимости от требований рынка», - подчеркнул глава правительства.

По его словам, в планах правительства также построить 153 животноводческих комплекса, сеть овощехранилищ емкостью 1,5 млн тонн, что позволит обеспечить бесперебойное снабжение овощами для всех регионов. «Построим 5 тепличных комплексов с объемом производства продукции на полмиллиарда гривен», - сообщил Н.Азаров.

Справка УНИАН. Херсонский машиностроительный завод - единственный в Украине завод, специализирующийся на производстве сложной сельскохозяйственной техники. На сегодняшний день на полях Украины работают более 1000 комбайнов «СЛАВУТИЧ», 3000 жаток для уборки кукурузы и более 5000 жаток для уборки подсолнечника.

7 марта 2013 года Херсонский машиностроительный завод совместно с производственным объединением «Гомсельмаш» (Беларусь) подписали протокол намерений о совместной деятельности в области производства зерноуборочных комбайнов.

Завод «Червона Зирка» входит в структуру ЗАО «Эльворти ГРУП» вместе с такими предприятиями, как ОАО «Грунтопосевмаш» (Кировоград) и ЗАО «Белинсксельмаш» (Пенза, Российская Федерация). Завод является ведущим предприятием по производству посевной техники на постсоветском пространстве. Его доля рынка в СНГ составляет около 45%.