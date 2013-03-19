Азаров обещает украинцам отечественный скоростной поезд

Украина будет развивать новые скоростные железнодорожные направления на базе электропоездов отечественного производства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр Украины Николай Азаров во время пресс-конференции для центральных и региональных СМИ.

«Внимание правительства будет уделено модернизации и созданию новых направлений (железнодорожного скоростного движения — УНИАН) на базе собственных электропоездов», - сказал он.

По словам Н. Азарова, на сегодня завершаются испытания скоростного электропоезда производства Крюковского вагонзавода.

«Практически завершаются ходовые испытания поезда Крюковского завода, завершаются пробеговые испытания этого электропоезда, и мы будем иметь отечественный скоростной поезд, который учитывает наши климатические условия. В 2010 году, когда принималось решение о запуске скоростного движения, к большому сожалению Крюково не имело прошедшего ходовое испытание электропоезда, да и самого электропоезда не имело, он только сейчас завершает испытание», - сказал премьер-министр.

Как сообщал УНИАН, «Украинская железнодорожная скоростная компания» с момента внедрения скоростного железнодорожного движения перевезла поездами Интерсити+ и Интерсити более 1,3 млн пассажиров.

Первый промо-рейс скоростного электропоезда был выполнен 25 мая 2012 по маршруту Киев-Львов-Киев, а уже 27 мая 2012 года был выполнен первый графиковый рейс по маршруту Киев-Харьков.

На сегодняшний день в эксплуатации УЖСК находятся 12 межрегиональных двухсистемных скоростных электропоездов - 10 электропоездов категории Интерсити+ производства компании Hyundai Rotem и 2 электропоезда категории Интерсити производства компании Skoda Vagonka.

Напомним, Президент Украины Виктор Янукович в «Национальном плане действий на 2013 год по внедрению программы экономических реформ «Богатое общество, конкурентоспособная экономика, эффективное государство» поручил до июня разработать и вынести на рассмотрение Верховной Рады проект закона о внесении изменений в некоторые законы для стимулирования организации производства в Украине современных электропоездов, электровозов и дизель-поездов.

В сентябре 2012 года Кабинет министров включил создание линейки скоростных межрегиональных двухсистемных электропоездов на Крюковском вагоностроительном заводе в Государственную программу развития внутреннего производства. Общая стоимость проекта по выпуску межрегиональных двухсистемных электропоездов, которые могут развивать скорость 160-250 км в час, на Крюковском вагонзаводе составит 767,1 млн грн.