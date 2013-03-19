ЕС призывает Украину отозвать решение о спецпошлинах на автомобили

Решение Украины об увеличении ввозной пошлины на импортные пассажирские автомобили негативно отразится на экспорте автомобилей из ЕС, говорится в заявлении Представительства Европейского Союза в Украине, преданном в УНИАН.

«Представительство ЕС приняло к сведению решение, которое 14 марта обнародовало правительство Украины. Оно касается повышения ввозной пошлины на большинство пассажирских автомобилей, импортируемых в Украину. Мы считаем, что этот шаг устанавливает дополнительные торговые барьеры в очень чувствительном секторе и иметь крайне разрушительное воздействие на экспорт автомобилей из ЕС», - говорится в заявлении.

В заявлении также отмечается, что «прошлым летом, когда эта мера была впервые предложена, ЕС выразил свою глубокую обеспокоенность и обратился к Украине с просьбой дать четкое фактическое обоснование такому шагу. В ответ мы не получили дополнительной информации. Также Украина не приняла в этом направлении никаких дальнейших действий».

«Мы призываем Украину пересмотреть и отозвать свое решение, поскольку ему не хватает надлежащего юридического обоснования, и оно оказывает негативное влияние на экономические интересы ЕС», - заявили в Представительстве Европейского Союза в Украине.

Как сообщал УНИАН, 14 марта 2013 года Межведомственная комиссия по международной торговле приняла решение о введении специальных пошлин на импорт автомобилей в размере 6,46% на автомобили с объемом двигателя больше 1000 куб. см, но не более 1500 куб. см, и 12,95% на автомобили с объемом двигателя больше 1500 куб. см, но не более 2200 куб. см.

Соответствующее решение опубликовано в газете «Урядовый курьер» и вступает в силу через 30 дней со дня опубликования. Спецпошлины вводятся сроком на 3 года.

Всеукраинская ассоциация импортеров и дилеров (ВАИИД) не исключает возможности прекратить ввоз автомобилей в Украину, начиная со второй половины апреля 2013 года.

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