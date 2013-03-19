Group DF запустит новое производство на Запорожском титано-магниевом комбинате

Группа компаний Group DF, которой владеет бизнесмен Дмитрий Фирташ, планирует запустить на Запорожском титано-магниевом комбинате (ЗТМК) новое производство - выпуск титанового шлака и титановой губки.

Об этом сообщила пресс-служба Д.Фирташа со ссылкой на его выступление в Запорожье в ходе встречи с руководителями и собственниками более 200 крупных и средних предприятий, а также руководством Запорожской областной госадминистрации.

«Наша инвестиционная программа предполагает строительство двух новых производств: титанового шлака мощностью 150 тыс. тонн в год и титановой губки мощностью 40 тыс. тонн в год", - отметил Д.Фирташ, уточнив, что это укрепит позицию Украины на мировых титановых рынках.

Согласно сообщению пресс-службы, собственник группы отметил, что на первом этапе реализации инвестиционной программы, согласованной с Фондом госимущества, инвестиции в ЗМТК составят 110 млн долл., из которых 63 млн. долл. будут непосредственно направлены на строительство новых мощностей по производству титанового шлака.

Кроме того, в рамках первого этапа реализации инвестиционной программы будет также разработано ТЭО создания мощностей по производству высококачественной титановой губки.

Как сообщал УНИАН, ЗТМК в 2012 году выпустил всего 44,6 тыс. тонн титанового шлака и 10,3 тыс. тонн титановой губки.

В конце прошлого года Фонд госимущества Украины назвал кипрскую компанию Tolexis Trading Limited победителем конкурса по отбору негосударственного участника создаваемого на базе государственного предприятия "Запорожский титано-магниевый комбинат" (ЗТМК) общества с ограниченной ответственностью.

По оценкам экспертов Group DF, за последние десять лет мировой рынок губчатого титана вырос в три раза. По итогам 2012 года объем производства титановой губки в мире достигнет 220-230 тысяч тонн в год. При этом, за последние десятилетие Украина сократила свою долю рынка с 9,5% до 5%.

В ближайшие семь лет, сообщается в пресс-релизе, Group DF планирует инвестировать в развитие титанового бизнеса, частью которого станет Запорожский титано-магниевый комбинат, около 2,5 млрд долл. США. В 2013 году группа планирует начать модернизацию предприятия и строительство новых современных мощностей по производству титановой губки.

Справка УНИАН. ЗТМК – единственный в Украине и Европе производитель губчатого титана. Около 90% продукции предприятия, используемой преимущественно в космической отрасли, реализуется на внешних рынках.

При проектной мощности 20 тыс. тонн предприятие сейчас выпускает не более 10 тыс. тонн титановой губки в год. Это связано с устаревшими технологиями производства и высокой долей стоимости электроэнергии в себестоимости продукции, достигающей 40%.

Group DF – диверсифицированная международная группа компаний, осуществляющая свою деятельность в ряде стран Европы и Азии. Основными направлениями деятельности группы являются азотный, титановый, газовый и банковский бизнесы. Другие сферы деятельности группы в настоящее время включают агробизнес, производство кальцинированной соды, развитие энергетической инфраструктуры и недвижимость.