Украина продолжает переговоры с РФ об утилизационном сборе на автомобили
Украина продолжает переговоры с Российской Федерацией по поводу утилизационного сбора на автомобили, с тем чтобы добиться отмены его применения к украинской продукции и не вводить такой сбор на импортные автомобили в Украине.
Об этом в комментарии УНИАН сообщил первый вице-премьер-министр Украины Сергей Арбузов.
Он отметил, что Украина пытается договориться об отмене утилизационного сбора на украинские автомобили в России, чтобы не было необходимости вводить этот сбор на импортные автомобили в Украине.
«Мы работаем. Это очень тонкий вопрос, политически очень сложный. Я надеюсь, что мы договоримся и не будем вводить утилизационный сбор», - сказал С.Арбузов.
Напомним, с 1 сентября 2012 года Россия ввела утилизационный сбор на импортные автомобили. По оценке экспертов, действие этого сбора может сделать украинские автомобили в РФ на 10-12% дороже. Сбор был введен с целью защиты российского автопрома в условиях резкого снижения пошлин после вступления РФ в ВТО.
В ответ 14 сентября Украина ввела утилизационный сбор на импортируемые из России автомобили и автобусы.
19 ноября Кабинет министров Украины одобрил законопроект о введении утилизационного сбора на автомобили, с преференциями для отечественных производителей.
При этом Украина рассчитывает на подписание с Россией соглашения с о взаимном неприменении утилизационного сбора на автомобили, которое предусматривает неприменение утилизационного сбора в Украине в отношении произведенных в РФ транспортных средств, а в России - в отношении произведенных в Украине автомобилей.
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