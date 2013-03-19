Украина продолжает переговоры с РФ об утилизационном сборе на автомобили

Украина продолжает переговоры с Российской Федерацией по поводу утилизационного сбора на автомобили, с тем чтобы добиться отмены его применения к украинской продукции и не вводить такой сбор на импортные автомобили в Украине.

Об этом в комментарии УНИАН сообщил первый вице-премьер-министр Украины Сергей Арбузов.

Он отметил, что Украина пытается договориться об отмене утилизационного сбора на украинские автомобили в России, чтобы не было необходимости вводить этот сбор на импортные автомобили в Украине.

«Мы работаем. Это очень тонкий вопрос, политически очень сложный. Я надеюсь, что мы договоримся и не будем вводить утилизационный сбор», - сказал С.Арбузов.

Напомним, с 1 сентября 2012 года Россия ввела утилизационный сбор на импортные автомобили. По оценке экспертов, действие этого сбора может сделать украинские автомобили в РФ на 10-12% дороже. Сбор был введен с целью защиты российского автопрома в условиях резкого снижения пошлин после вступления РФ в ВТО.

В ответ 14 сентября Украина ввела утилизационный сбор на импортируемые из России автомобили и автобусы.

19 ноября Кабинет министров Украины одобрил законопроект о введении утилизационного сбора на автомобили, с преференциями для отечественных производителей.

При этом Украина рассчитывает на подписание с Россией соглашения с о взаимном неприменении утилизационного сбора на автомобили, которое предусматривает неприменение утилизационного сбора в Украине в отношении произведенных в РФ транспортных средств, а в России - в отношении произведенных в Украине автомобилей.

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