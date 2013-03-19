Group DF расширит производство на «Крымском Титане»

Группа компаний Group DF, объединяющая активы бизнесмена Дмитрия Фирташа, намерена построить новое производство двуокиси титана на предприятии «Крымский Титан».

Об этом говорится в пресс-релизе, распространенном пресс-службой Дмитрия Фирташа в Запорожье во время его встречи с руководителями и собственниками более 200 крупных и средних предприятий, а также руководством Запорожской областной госадминистрации.

«В рамках титановой программы мы также намерены инвестировать значительные ресурсы по добыче и в титановую химию. Мы уже разрабатываем план по строительству нового производства двуокиси титана на «Крымском титане», - цитирует пресс-служба слова Д.Фирташа.

В сообщении также отмечается, что в компании разработаны инвестиционные программы по другим предприятиям.

«Комплексная работа будет проводиться по всем титановым активам», - говорится в сообщении со ссылкой на слова Д.Фирташа.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров в июле 2012 года принял решение о передаче 100% акций Публичного акционерного общества «Государственная холдинговая компания «Титан Украины» Фонду государственного имущества для последующей продажи акций «ГАК «Титан», ЧАО «Крымский Титан» и ПАО «Сумыхимпром» и ликвидации ГХК.

Справка УНИАН. ЧАО «Крымский Титан» является одним из крупнейших производителей диоксида титана в Восточной Европе, которому принадлежит 2% мирового рынка двуокиси титана пигментного. Экспорт продукции осуществляется в 53 страны мира и составляет порядка 70% общих объемов производства.

Украинскому бизнесмену и инвестору Дмитрию Фирташу принадлежит группа компаний Group DF, которая владеет 90% акций компании OstChem Holding AG.

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