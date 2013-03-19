Продажи новых автомобилей в ЕС в феврале снизились на 10,5%

Варшава. Продажи новых автомобилей в 27 странах Европейского Союза в феврале текущего года снизились по сравнению с февралем 2012 года на 10,5% - до 795,482 штук, сообщила Европейская ассоциация автомобильных производителей (АСЕА) во вторник.

По ее данным, в прошлом месяце падение продаж зафиксировано на всех входящих в Евросоюз странах, за исключением Великобритании, рынок которой продемонстрировал рост на 7,9%.

Снижение продаж на других крупнейших рынках ЕС составило от 9,8% в Испании до 17,4% в Италии.

По данным АСЕА, февраль стал семнадцатым месяцем подряд сокращения продаж на автомобильном рынке Евросоюза.

За первые два месяца текущего года по сравнению с январем-февралем прошлого года продажи новых автомобилей снизились на 9,5% - до 1,681 млн штук.

Крупнейшим продавцом автомобилей на европейском рынке в январе-феврале была группа Volkswagen, которая продала 411,6 тыс. автомобилей.

Продажи группы снизились в годовом выражении почти на 7%, при этом доля на рынке увеличилась до 24,5% с 23,8% в аналогичном периоде прошлого года.

Среди крупнейших игроков на европейском автомобильном рынке за первых два месяца текущего года больше всего снизил продажи Ford - на 23% до 146,2 тыс. штук

Как сообщал УНИАН, в январе текущего года продажи новых автомобилей в странах Евросоюза снизились до рекордно низкого с 1990 года показателя в 918,3 тыс. штук, что также на 8,5% меньше, чем в январе прошлого года.

По данным АСЕА, которая готовит свои отчеты на базе информации о новозарегистрированных автомобилях, в 2012 году продажи новых авто в 27 странах ЕС упали более чем на 8% - до 12,05 млн штук.

Прошлогодние продажи на европейском рынке достигли своего 17-летнего минимума.

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