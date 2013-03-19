Компании Фирташа могут поставить другим промпотребителям до 2 млрд куб. м газа

Компании бизнесмена Дмитрия Фирташа могут поставить другим промышленным потребителям Украины не более 2 млрд куб. м природного газа.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам Дмитрий Фирташ на пресс-конференции в Запорожье во вторник.

«У меня есть восемь с чем-то миллиардов кубов, и я больше не могу, и больше возможности нет. Но я могу подставить полтора, ну два миллиарда (кубометров газа – УНИАН), то, что я обещал. Им хватит пройти эти месяцы, это не бизнес в том смысле, что вышли и продаем, и торгуем. Мы этим не занимаемся. Просто вынуждены договариваться с НАКом (НАК «Нафтогаз Украины» - УНИАН), чтобы помочь пройти ситуацию», - сказал Д.Фирташ.

При этом он пояснил, что накануне к нему обратился НАК «Нафтогаз Украины» с просьбой организовать поставки газа для других промышленных потребителей в первом квартале, когда НАК значительные объемы газа направляет на нужды теплокоммунэнерго и населения.

Как сообщал УНИАН, компания Ostchem Holding (Кипр), входящая в подконтрольную бизнесмену Дмитрию Фирташу группу Ostchem Group, намерена в 2013 году поставить 8 млрд куб. м газа в Украину.

С апреля 2011 года компания Ostchem Holding (Кипр), входящая в подконтрольную бизнесмену Дмитрию Фирташу группу Ostchem Group, начала самостоятельный импорт в Украину сначала среднеазиатского, а с 2012 года и российского газа.

На сегодняшний день Ostchem обеспечивает газом практически всех крупных производителей минудобрений в Украине.

Справка УНИАН. Group DF является частной международной холдинговой компанией украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа, активы которой сосредоточены в энергетике, химической промышленности, энергетической инфраструктуре и недвижимости.