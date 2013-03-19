Промпроизводство в Украине в 2013 году увеличится на 3,4% - эксперты

Согласно прогнозам аналитиков «Первого украинского международного банка», промышленное производство в 2013 году увеличится на 3,4%. Об этом УНИАН сообщила пресс-служба банка.

Согласно сообщению, рост производства в 2013 году преимущественно будет следствием низкой сравнительной базы. Также аналитики банка комментируют, что снижение промышленного производства в феврале текущего по сравнению с февралем прошлого года на 6% произошло вследствие спада в машиностроении на 11,6% и в химической промышленности на 22,1% год к году. Помимо перечисленных факторов, спад промпроизводства обусловлен и техническими факторами: в феврале 2013 года было на три рабочих дня меньше, чем в феврале високосного 2012 года.

Как сообщал УНИАН, в Украине спад промышленного производства в феврале 2013 года по сравнению с февралем 2012 года составил 6%, с январем 2013 года – 0,6%, а по итогам января-февраля 2013 года (против аналогичного периода 2012 года) – 4,8%.

Большинство отраслей показали спад, при этом наибольший спад объемов производства зафиксирован в производстве электрического оборудования – на 33,7%, производстве кокса, продуктов нефтепереработки – на 22,1%, производстве химических веществ и химической продукции – на 22,1%. В металлургическом производстве спад составил 6,6%, в машиностроении – 11,4%.