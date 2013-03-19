"ArcelorMittal Кривой Рог" в 2012 году получил почти 3 млрд грн чистого убытка

Крупнейшее металлургическое предприятие Украины, криворожский горно-металлургический комбинат "ArcelorMittal Кривой Рог", принадлежащее миллиардеру Лакшми Митталу, завершило 2012 год с чистым убытком в размере 2,9 млрд грн, в то время как в 2011 году получило чистую прибыль 2,1 млрд грн.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба предприятия.

При этом отгрузка металлопродукции в 2012 году составила 5,5 млн т против 4,9 млн т в 2011 г.

Производство стали в прошлом году выросло до 6,4 млн т с 5,7 млн т в 2011 году.

В результате чистый доход от реализации продукции составил 28,9 млрд грн, а валовой убыток составил 1,5 млрд грн

Сумма капитальных инвестиций в предприятие в 2012 году составила 1,4 млрд грн.

Справка УНИАН. Корпорация Mittal Steel приобрела 93,02% акций ОАО "Криворожсталь" на открытом конкурсе 24 октября 2005 года за 24,2 млрд грн при стартовой цене 10 млрд грн, после чего меткомбинат был переименован в "Mittal Steel Кривой Рог", позднее – в "ArcelorMittal Кривой Рог".

Компания ArcelorMittal образована в 2006 году путем слияния люксембургской компании Arcelor и индийской Mittal Steel, принадлежащей индийскому бизнесмену Лакшми Митталу.

ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог» является крупнейшим производителем стального проката в Украине, специализируется на производстве длинномерного проката, в частности арматуры и катанки.

Чистая прибыль «АрселорМиттал Кривой Рог» по итогам 2011 года увеличилась относительно 2010 года на 77% - до 2,1 млрд грн.

По итогам 2011 года «АрселорМиттал Кривой Рог» произвел 4 млн 937 тыс. тонн металлопроката, что на 470 тыс. тонн (на 8,6%) меньше, чем за 2010 год.

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