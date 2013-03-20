Volkswagen отзывает почти 400 тысяч автомобилей в Китае

Немецкий автоконцерн Volkswagen объявил об отзыве более 384 тысяч автомобилей в Китае из-за проблем с коробкой передач.

Это самый масштабный отзыв машин в истории компании, сообщате русская служба Би-Би-Си.

Решение было принято вскоре после того, как китайское государственное телевидение уличило Volkswagen в установке нестандартных коробок передач на некоторых модели, что вызвало проблемы у водителей.

По словам представителя китайского отделения Volkswagen, проблемы были выявлены еще до того, как о них рассказали по телевидению.

В январе концерн Volkswagen сообщил о рекордном объеме продаж за 2012 год. В общей сложности было реализовано более 9 млн автомобилей - на 11% больше, чем годом ранее.

Больше всего автомобилей покупали в странах Юго-Восточной Азии и Китае, где было продано более 3 млн авто.