Украина в феврале сократила выпуск стали на 1,3%

Производство стали в Украине в феврале 2013 года, по сравнению с февралем 2012 года, сократилось на 1,3% - до 2,480 млн тонн с 2,513 млн тонн, сообщает Всемирная ассоциация производителей стали (World Steel Association).

При этом Украина уступила Бразилии, заняв десятое место в мировом рейтинге производителей стали,

По информации ассоциации, по итогам февраля 2013 г. крупнейшим мировым производителем стали с показателем 61,830 млн тонн (+9,8%) остался Китай. Вместе с ним в десятку крупнейших производителей вошли следующие страны: Япония (-3,4%, 8,317 млн тонн), США (-11,8%, 6,655 млн тонн), Индия (-0,5%, 6,2 млн тонн), Россия (-11,9%, 5,160 млн тонн), Южная Корея (-8,5%, 4,981 млн тонн), Германия (-3,7%, 3,447 млн тонн), Турция (-3,9%, 2,655 млн тонн), Бразилия (-6,2%, 2,629 млн тонн) Украина (-1,3%, 2,480 млн тонн).

В целом, в феврале 2013 года 63 страны произвели 123,258 млн тонн стали, что на 1,2% больше, чем в феврале прошлого года.

Как сообщал УНИАН, по данным World Steel Association, производство стали в Украине в январе 2013 года, по сравнению с январем 2012 года, сократилось на 4,4% - до 2,748 млн тонн.

Производство стали в Украине в 2012 году составило 32,911 млн тонн, что, несмотря на снижение на 6,9% к уровню 2011 года, сохранило за страной десятое место в мировом рейтинге производителей стали.

Справка УНИАН. Продукция металлургической отрасли, в которой работают несколько десятков предприятий, занимает важную часть в экспорте Украины и формирует для страны значительную часть валютной выручки.