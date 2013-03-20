Украина опустилась на 8 место в мировом рейтинге производителей чугуна

Украина в феврале опустилась с 7 на 8 место в мировом рейтинге производителей чугуна, сократив производство на 2,5% - до 2,120 млн тонн, сообщили на сайте Всемирной ассоциация производителей стали (World Steel Association).

Согласно сообщению, по итогам февраля 2013 года крупнейшим мировым производителем чугуна с показателем 57,054 млн тонн (+7,1%) остался Китай. Вместе с ним в десятку крупнейших производителей вошли следующие страны: Япония (-0,5%, 6,357 млн тонн), Россия (-2,3%, 3,920 млн тонн), Индия (+2,9%, 3,850 млн тонн), Южная Корея (-8,6%, 3,048 млн тонн), США (-5,3%, 2,520 млн тонн), Германия (+2,1%, 2,240 млн тонн), Украина (-2,5%, 2,120 млн тонн), Бразилия (-4,7%, 2,042 млн тонн) и Тайвань (+3%, 920 тыс. тонн).

Общий объем производства чугуна в 38 странах мира в феврале 2013 года по сравнению с февралем 2012 года увеличился на 3,1% - до 92,003 млн тонн.

При этом ассоциация скорректировала производственные показатели января по некоторым странам.

В результате в январе 2013 по сравнению с январем 2012 года производство чугуна в Китае выросло на 8,5% - до 58,738 млн тонн, в Индии (+4,9%, 4,207 млн тонн), в США (-1,1%, 2,744 млн тонн), в Бразилии (+2,5%, 2,241 млн тонн), в Германии (+4,5%, 2,328 млн тонн).

Также был скорректирован общий объем производства чугуна в 38 странах мира, согласно обновленным данным, производство чугуна в январе выросло на 5,3% - до 97,010 млн тонн.

Как сообщал УНИАН, по данным Государственной службы статистики, производство чугуна в Украине в январе-феврале 2013 года по сравнению с аналогичным периодом 2012 года увеличилось на 2,4% - до 4,759 млн тонн.

Ранее, по данным Всемирной ассоциация производителей стали, в январе Украина сохранила за собой 7 место в мировом рейтинге производителей чугуна, несмотря на спад, который составил 5,2% - до 2,345 млн тонн.

По данным World Steel Association (WSA) в 2012 году по сравнению с 2011 годом производство чугуна в Украине сократилось на 1,3% - до 28,488 млн тонн.

При этом общий объём производства чугуна в 38 странах мира в 2012 году по данным WSA увеличился на 1,7% - до 1100,679 млн тонн (в 2011 году составил 1082,729 млн тонн).

Справка УНИАН. Продукция металлургической отрасли, в которой работают несколько десятков предприятий, занимает важную часть в экспорте Украины и формирует для страны значительную часть валютной выручки.