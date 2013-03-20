Алчевский меткомбинат в 2012 году получил более 1 млрд грн чистого убытка

Алчевский металлургический комбинат, который входит в состав корпорации «Индустриальный союз Донбасса», в 2012 году получил чистый убыток в размере 1,028 млрд грн, тогда как по итогам 2011 года чистая прибыль составила 291,26 млн грн.

Об этом говорится в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

При этом показатель выручки завода за отчетный период не указывается.

Согласно сообщению, общее количество активов предприятия в 2012 году по сравнению с 2011 годом увеличилось на 40% - до 18,300 млрд грн с 13,072 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, по предварительным данным, за 2 месяца комбинат увеличил производство проката на 18% - до 664 тыс. тонн

Справка УНИАН. ПАО «Алчевский металлургический комбинат» (АМК, Луганская обл.) занимает на украинском рынке монопольное положение по производству толстого нержавеющего листа, стали специального назначения и стальной дроби.

Комбинат входит в состав корпорации ИСД. В декабре 2009 г. ИСД продала 50% плюс две акции своих металлургических активов группе российских инвесторов.