НЗФ из-за роста цен на электроэнергию сокращает производство и приостанавливает модернизацию

Никопольский завод ферросплавов (НЗФ) в связи с ростом цен на электроэнергию сократил план производства в 2013 году на 40% - до 383 тыс. тонн с ранее запланированных 636 тыс. тонн.

Об этом УНИАН сообщил председатель правления, гендиректор завода Владимир Куцин. «Но, к сожалению, даже эти цифры выглядят очень оптимистично», - отметил он, уточнив, что с 1 января 2013 года электроэнергия для промпотребителей подорожала на 1%, а с 1 марта - на 3,8%, а в перспективе рост на весь текущий год - 9,3%.

В.Куцин отметил, что одним из главных факторов снижения производства является потеря конкурентоспособности продукции предприятия в связи с постоянным ростом тарифа на электроэнергию.

«В 2010 году его увеличивали 4 раза (на 30,9% в сумме), в 2011 году - 8 раз (на 21,4%), в 2012 году - 4 раза (на 10,8%)», - отметил гендиректор.

Он также сообщил, что финансовый результат деятельности завода, как и в 2011 году, остается убыточным и составляет в 2012 году 1,488 млрд грн.

В.Куцин также отметил, что с учетом дальнейшего роста тарифов на электроэнергию, один из возможных вариантов дальнейшей деятельности - полная остановка завода.

«С учетом прогнозов по дальнейшему росту тарифов, руководство завода рассматривает варианты дальнейшей деятельности, один из которых – полная остановка завода», - отметил В.Куцин.

При этом в случаи закрытия завода без работы могут остаться свыше 6 тыс. работников завода, а так как Никопольский завод ферросплавов является градообразующим предприятием, без средств существования окажутся порядка 20 тыс. человек (включая членов семей).

Как сообщал УНИАН, в 2012 году Никопольский завод ферросплавов сократил суммарный выпуск продукции по сравнению с 2011 годом на 14,5% - до 658,6 тыс. тонн.

В прошлом году завод снизил производство силикомарганца на 13,8% - до 555,3 тыс. тонн, а производство ферромарганца сократил на 18,5% - до 103 тыс. тонн.

Ранее, после частичной остановки, крупные отечественные производители ферросплавов - Запорожский и Стахановский ферросплавные заводы возобновили работу, что стало возможным после проведения переговоров и установления обоснованных тарифов на электроэнергию для предприятий.

До этого, в начале декабря 2012 года, руководство Запорожского и Стахановского ферросплавных заводов обвинило совет государственного предприятия «Энергорынок» в срыве выполнения постановлений правительства об установлении экономически обоснованных тарифов на электроэнергию.

30 августа 2012 года Президент Украины Виктор Янукович дал письменное поручение Кабмину, в котором потребовал до 1 октября принять меры по «разработке и внедрению справедливых тарифов для крупных электрометаллургических предприятий».

В ответ 1 октября правительство приняло постановление №912, которым обязало ГП «Энергорынок» в период с 1 октября 2012 года по 1 марта 2013 года продавать Запорожскому и Стахановскому ферросплавным заводам электроэнергию по экономически обоснованным тарифам, однако «Энергорынок» сорвал выполнение правительственных постановлений.

С 1 декабря 2012 года производство на этих двух предприятиях было частично остановлено.

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Никопольский завод ферросплавов из-за роста цен на электроэнергию приостановил программу модернизации

Никопольский завод ферросплавов в связи с ростом цен на электроэнергию приостановил программу модернизации завода на 2013-2017 гг. в размере 1,6 млрд грн, сообщил В.Куцин.

«На сегодняшний день возможности финансирования указанной программы нет», - отметил В.Куцин, уточнив, что на предприятии была разработана и утверждена инвестиционная программа на 2013-2017 годы в сумме 1,578 млрд грн, в рамках которой в 2013 году было предусмотрено вложение 209,6 млн грн.

В рамках данной программы предприятие намерено профинансировать экологические и энергосберегающие предприятия. В частности, вложить 46 млн грн в объект газоочистки агломерационного цеха, 1,5 млн грн - в проектирование когенерационнной станции (получение электроэнергии при сжигании попутного ферросплавного газа) с общим плановым бюджетом по данному объекту 500 млн грн, 100 млн грн - в капитальные ремонты основного технологического оборудования и 62,1 млн грн - в модернизацию трансформаторного хозяйства предприятия.

По словам гендиректора, затраты на капитальные инвестиции за 2011 и 2012 годы составили 217,819 млн грн и 119,752 млн грн соответственно.

При этом приоритетными направлениями также оставались экологические и энергосберегающие мероприятия.

В частности, завод направил средства на строительство газоаспирационной станции агломерационного цеха, модернизацию трансформаторного хозяйства ферросплавных печей с сокращением потерь, а также провел капитальные ремонты основного оборудования, реконструкции и модернизации, приобретение и замена транспорта и оборудования.

Справка УНИАН. ПАО «Никопольский завод ферросплавов» – крупнейшее в Украине предприятие по производству силикомарганца и ферромарганца.

Основной продукцией НЗФ являются марганцевые ферросплавы – силикомарганец и ферромарганец, производимые на крупнейших в мире ферросплавных печах.

Производственные мощности завода позволяют выпускать в год более 1 млн тонн силикомарганца, 250 тыс. тонн ферромарганца высокоуглеродистого, свыше 15 тыс. тонн ферромарганца среднеуглеродистого, до 11 тыс. тонн флюсов различных марок, 30 тыс. тонн электродной массы.

Никопольский завод ферросплавов в 2012 году сократил производство ферросплавов на 14,5% по сравнению с 2011 годом - до 658,6 тыс. тонн.

Чистый убыток предприятия в 2012 году составил 1,5 млрд грн.