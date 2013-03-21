Полтавский ГОК за год сократил прибыль на 79%

Полтавский горно-обогатительный комбинат, контролируемый швейцарской компанией Ferrexpo, в 2012 году по сравнению с 2011 годом сократил чистую прибыль на 79,4% - до 431,595 млн грн с 2,137 млрд грн.

Об этом говорится в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

При этом показатель выручки завода за отчетный период не указывается.

Согласно сообщению, общее количество активов предприятия в 2012 году по сравнению с 2011 годом увеличилось на 21,4% - до 11,459 млрд грн с 9,437 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, по предварительным данным, Полтавский ГОК за январь-февраль увеличил производство железорудного концентрата на 7,5% - до 2 млн тонн

Справка УНИАН. ОАО «Полтавский горно-обогатительный комбинат» - крупнейший экспортер железорудных окатышей среди ГОКов стран СНГ.

97,33% акций Полтавского ГОКа принадлежит фирме Ferrexpo AG (Швейцария).

Ferrxpo plc владеет 100% акций Ferrexpo AG. Компания зарегистрирована на Лондонской фондовой бирже в июне 2007 года под тикером FXPO.