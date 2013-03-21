"Днепроспецсталь" закончила год с убытком 176,2 млн грн

Электрометаллургический завод «Днепроспецсталь» им. А.Н.Кузьмина (г. Запорожье) в 2012 году получила чистый убыток в размере 176,242 млн грн, тогда как по итогам 2011 года чистая прибыль составила 6,394 млн грн.

Об этом говорится в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

При этом показатель выручки завода за отчетный период не указывается.

Согласно сообщению, общее количество активов предприятия в 2012 году по сравнению с 2011 годом увеличилось на 10,1% - до 2,415 млрд грн с 2,194 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, предприятие "Днепроспецсталь" в 2012 году сократило производство стали на 22,5% - до 329,4 тыс. тонн, а проката - на 21,8% до 218,73 тыс. тонн.

Справка УНИАН. «Электрометаллургический завод «Днепроспецсталь» им. А. Н. Кузьмина» производит продукцию из нержавеющих, инструментальных, быстрорежущих (в том числе изготовленных методом порошковой металлургии), подшипниковых, конструкционных легированных и углеродистых сталей. Реализует продукцию в 60 стран мира.

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