«Метинвест» рассчитывает на рост спроса на сталь в России и Юго-Восточной Азии

Международная вертикально интегрированная горно-металлургическая группа компаний «Метинвест» в 2013 году рассчитывает на рост спроса на сталь в России и странах Юго-Восточной Азии, что может положительно сказаться на показателях работы компании и ее присутствии на внешних рынках.

Об этом заявил директор по продажам холдинга, член правления «Метинвеста» Дмитрий Николаенко американскому специализированному металлургическому сайту.

«В первом квартале этого года мы видим признаки оживления на рынке стали, в основном, за счет пополнения запасов и роста цен на сырье. Мы надеемся, что потребительский спрос также вырастет, в противном случае цены будут определенно скорректированы в сторону понижения, - отметил Д.Николаенко, - Страны СНГ, Европы и Средиземноморья по-прежнему являются ключевыми рынками для нас. Более того, мы ожидаем роста спроса в России на 4%. Растет спрос и в Юго-Восточной Азии – он уже выше европейского и ближневосточного. И мы увеличили объем продаж в Азию в четвертом квартале, что было вызвано повышением спроса в регионе. А вот в Европе ситуация в целом остается неопределенной».

При этом Д.Николаенко сообщил, что украинские металлурги ожидают жесткой конкуренции, особенно в сегменте горячекатаных плит из-за возросшей активности японских и корейских производителей.

Однако, по его словам, «Метинвест» намерен бороться за каждого потребителя на всех своих рынках.

«Мы присутствуем на 75 рынках и собираемся бороться за покупателя на каждом из них», - сказал Д.Николаенко.

Как сообщал УНИАН, группа компаний «Метинвест» в 2012 году по сравнению с 2011 годом сократила чистую прибыль на 76% - до 454 млн долл.

По мнению директора по исследованиям российской консалтинговой компании «Металл Эксперт Консалтинг» Владимира Терлового, Украина в 2013 году никаких экономических выгод от ожидаемых перспектив мирового металлургического рынка получить не сможет.

В частности, как отметил В.Терловой, в России вводятся новые мощности, что неизбежно приведет к уменьшению импорта украинской продукции. Более того, по мнению эксперта, российская металлопродукция составит конкуренцию украинской на внутреннем рынке.

Помимо этого, В.Терловой отметил, что сохраняются избыточные мощности в странах - экспортерах металлопродукции - Китае, Европе, Корее, Японии, что на фоне мирового снижения цен на сырье сделает их продукцию более конкурентной.

Аналогичного мнения придерживается и директор украинского госпредприятия "Укрпромвнешэкспертиза" Владимир Власюк, который назвал основными конкурентами Украины на мировом рынке - Турцию, Россию и Китай, и отметил, что украинское производство стали в 2013 году может сократиться на 0,6% - до 32,7 млн тонн.

Справка УНИАН. «Метинвест» - вертикально интегрированная горно-металлургическая группа компаний. Производственные мощности предприятий «Метинвеста» позволяют не только полностью удовлетворять собственные потребности в сырье, жидкой стали и полуфабрикатах, но и обеспечивать значительную часть украинских и европейских предприятий, а также металлургию Азии.

Основными акционерами «Метинвеста» являются группа украинского бизнесмена Рината Ахметова СКМ (71,25%) и группа компаний СМАРТ (23,75%) во главе с Вадимом Новинским.