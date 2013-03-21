«Украинская горно-металлургическая компания» (УГМК) в 2013 году прогнозирует спад внутреннего потребления металлопроката на 1%, при этом рост внутреннего потребления металлопроката ожидается в 2014-2015 гг.

Об этом сообщили УНИАН в «Украинской горно-металлургической компании".

«По самым оптимистичным прогнозам, в 2014 году прирост составит до 7% в год, – отметил заместитель генерального директора УГМК Виталий Ключник. - В 2015 году общий объем поставок металлопроката на внутренний рынок составит порядка 8,2 млн тонн».

По его словам, основной прирост в 2014-2015 гг. ожидается в строительной отрасли вследствие реализации отложенного спроса на жилое строительство.

По оценке компании, внутреннее потребление металлопроката в 2012 году по сравнению с 2011 годом сократилось на 10% - до 7,236 млн тонн.

Согласно сообщению, объем внутренних отгрузок стального проката в 2012 году по сравнению с 2011 годом сократился на 3% - до 5,840 млн тонн, трубной продукции - упал на 17% - до 644 тыс. тонн, чугуна - сократился на 45% – до 149 тыс. тонн, а полуфабрикатов (слябы, квадратная заготовка, трубная заготовка и проч.) уменьшился на 39% – до 602 тыс. тонн.

Как сообщал УНИАН, по словам премьер-министра Украины Николая Азарова, реализация программы активизации экономического развития суммарной стоимостью 380 млрд грн позволит переориентировать отечественных производителей металлопроката на внутренний рынок. Прогнозируемый спрос на металлопрокат за счет реализации мероприятий программы позволит полностью компенсировать даже потери от сокращения экспорта.

Президент Украины Виктор Янукович считает, что новым стимулом для металлургии должно стать увеличение потребления на внутреннем рынке. По его словам, отечественная металлургия критически зависит от экспорта, поэтому любые кризисные явления в мировой экономике оказывают непосредственное влияние на эти предприятия.

По данным Государственной службы статистики, Украина в 2012 году по сравнению с 2011 годом снизила объемы реализации металлургической продукции в денежном выражении на 14,27% - до 209,368 млрд грн.

В январе 2013 года Украина уменьшила реализацию металлургической продукции в денежном выражении на 12,2% - до 14,6 млрд грн.

Справка УНИАН. «Украинская горно-металлургическая компания» (УГМК, ЧАО) была создана в марте 1998 года с целью обеспечения широкого круга потребителей необходимым ассортиментом металлопроката высокого качества.

УГМК – официальный представитель металлопродукции ПАО «Алчевский металлургический комбинат» (АМК); ПАО «Днепровский металлургический комбинат им. Дзержинского» (ДМКД); ПАО «Днепропетровский трубный завод» (ДТЗ).