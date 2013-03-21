Киев ищет инвесторов для строительства индустриального парка в Деснянском районе

Киевская городская государственная администрация намерена предложить инвесторам реализацию проекта индустриального парка на 200 га в Деснянском районе столицы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил заместитель председателя КГГА Руслан Крамаренко на пресс-конференции в четверг.

«У нас есть площадка, около 200 гектаров, которая не застроена и находится в промышленной зоне. Это 2 млн кв. м в одной плоскости», - сообщил зампредседателя КГГА.

По его словам, город намерен разработать детальный план территории (ДПТ) и проектные предложения, которые планируется презентовать этим летом. Для строительства составляющих индустриального парка планируется собрать пул инвесторов. При этом землю продавать инвесторам не планируется.

Р.Крамаренко добавил, что одним из условий участия в проекте будет определенный уровень заработной платы и количества работников, которые будут трудоустроены в индустриальном парке.

Заместитель председателя КГГА отметил, что участвовать в проекте выразила желание Avec Group.

В свою очередь глава Совета директоров Avec Group Алексей Чернышов отметил, что создание такого комплекса, как технопарк или индустриальный парк, на данной территории необходимо для Киева и для Деснянского района.

«Я думаю, что этот комплекс при его реализации будет в состоянии создать значительное количество рабочих мест и дополнительные места для трудоустройства жителей», - считает он.

Предполагается, что это будет многофункциональный комплекс, который удовлетворит городские и коммерческие потребности. Речь идет о возможном размещении там производственных площадей, на которых будут размещаться передислоцированные или новые предприятия производственного сектора.