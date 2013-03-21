Государство и частный инвестор планируют провести учредительное собрание ЗТМК

Государство и частный инвестор в лице компании Tolexis Trading Limited планируют провести учредительное собрание Общества с ограниченной ответственностью «Запорожский титано-магниевый комбинат» (ЗТМК).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил в ходе заседания Специальной контрольной комиссии Верховной Рады по вопросам приватизации представитель Фонда государственного имущества Украины.

По его словам, планируется избрать руководящий орган данного ООО. При этом руководителем созданной компании будет назначен представитель государства, скорее всего, им станет ныне действующий директор Запорожского титано-магниевого комбината (с 2010 года исполняющим обязанности генерального директора комбината является Владимир Сивак - УНИАН). Представитель ФГИУ также отметил, что договор о создании ООО на базе предприятия был подписан с частным инвестором 22 февраля 2013 года.

Как сообщал УНИАН, в конце прошлого года Фонд госимущества Украины назвал кипрскую компанию Tolexis Trading Limited, входящую в группу украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа - Group DF, победителем конкурса по отбору негосударственного участника создаваемого на базе государственного предприятия «Запорожский титано-магниевый комбинат» (ЗТМК) Общества с ограниченной ответственностью. Согласно сообщению пресс-службы компании, на первом этапе реализации инвестиционной программы, согласованной с Фондом госимущества, инвестиции в ЗМТК составят 110 млн долл., из которых 63 млн долл. будут непосредственно направлены на строительство новых мощностей по производству титанового шлака.

Справка УНИАН. ЗТМК – единственный в Украине и Европе производитель губчатого титана. Около 90% продукции предприятия, используемой преимущественно в космической отрасли, реализуется на внешних рынках.

При проектной мощности 20 тыс. тонн предприятие сейчас выпускает не более 10 тыс. тонн титановой губки в год. Это связано с устаревшими технологиями производства и высокой долей стоимости электроэнергии в себестоимости продукции, достигающей 40%.

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