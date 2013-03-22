Воронежское авиапредприятие хочет обслуживать Ан-148 по мировым стандартам

Москва. Воронежское акционерное самолетостроительное общество (ВАСО) просит министерство промышленности и торговли Российской Федерации рассмотреть меры господдержки для организации системы постгарантийного обслуживания самолетов Ан-148 на уровне мировых стандартов.

Об этом УНИАН сообщили в Центре общественной информации и печати ОАО «ВАСО».

«На недавней встрече министра промышленности и торговли Дениса Мантурова с представителями промышленных предприятий Воронежской области мы выступили с предложением рассмотреть возможность принятия мер государственной поддержки для авиастроительных предприятий, предоставляющих гарантийное обслуживание на уровне, соответствующем ведущим мировым стандартам», – сказал финансовый директор ВАСО Денис Салов.

По его словам, ВАСО рассматривает возможность распространения опыта эксплуатации самолетов Ан-148 в авиакомпании «Россия» на систему гарантийного обслуживания самолетов этого типа в авиакомпаниях «Полет», «Ангара» и будущих эксплуатантов, однако без поддержки государства делать это заводу самостоятельно крайне затруднительно». В числе предложений ВАСО, регулирование работы с поставщиками на государственном уровне. Речь идет о необходимости снижения цены за поставляемую ими продукцию, а также введение для поставщиков системы гарантийного послепродажного обслуживания по своим изделиям. Также предприятие предлагает создать на государственном уровне так называемый «пул запасных частей» и построить мощную единую систему сервиса. По мнению руководства ВАСО, необходимо создать единую нормативную базу, регламентирующую послепродажное обслуживание и взаимоотношения между участниками рынка послепродажных услуг на уровне зарубежных законодательных актов в этой области. Еще одно предложение воронежских авиастроителей направлено на подготовку либо стажировку персонала послепродажного обслуживания в ведущих мировых центрах.

«Самостоятельно профинансировать данное обучение своим сотрудникам заводам просто не под силу, поэтому речь идет о необходимости разработки специальной госпрограммы», - подчеркивают в ВАСО.

Отмечается, что в настоящее время в эксплуатации находится 12 самолетов Ан-148, произведенных на Воронежском авиапредприятии. Из них три самолета обеспечивают транспортную связанность Севера страны в авиакомпания «Ангара», два – в авиакомпании «Полет», 6 – в компании «Аэрофлот» (изначально приобретались АК «Россия»), 1 – СЛО «Россия». География их полетов превышает 30 направлений. Среди них, кроме внутрироссийских, более десятка пунктов назначения в Европе и СНГ. С авиакомпаниями «Аэрофлот» и «Полет» у ВАСО заключены договоры на послепродажное обслуживание воздушной техники.

«Послепродажное обслуживание самолетов включает в себя гарантийное и послегарантийное техническое обслуживание. В базовую стоимость наших самолетов входит гарантия в течение восемнадцати месяцев. Для поддержания летной годности самолетов в гарантийный период в аэропорту Пулково работает бригада специалистов завода, прошедшая специальное обучение», - сказал заместитель директора по послепродажному обслуживанию Олег Ренц.

Подчеркивается, что подход ВАСО к эксплуатации Ан-148 в АК «Россия» позволил довести налет каждого из шести самолетов в среднем до 350 часов в месяц. При этом их суммарный налет с начала эксплуатации превышает 25 тыс. часов. В настоящее время условия послегарантийного обслуживания, предоставляемые ВАСО, характерны для ведущих мировых производителей авиатехники. Речь идет, прежде всего, о предоставлении услуг по круглосуточному мониторингу технического состояния воздушных судов как на земле, так и в воздухе в течение 24 часов в сутки 7 дней в неделю, а также полного комплекса услуг по обеспечению эксплуатантов полностью легитимной, постоянно обновляемой эксплуатационной документацией.

Как сообщал УНИАН, в декабре 2012 Воронежское акционерное самолетостроительное общество (ОАО "ВАСО") сообщило, что рассчитывает на заказ 20 украинско-российских Ан-148: "Общий консолидированный заказ на самолеты линейки ОАО "ОАК" до 2020-го года, по предварительным оценкам, может превысить 100 единиц, из которых на Ан-148 от ряда госструктур может поступить заказ на 20 самолетов".

Справка УНИАН. ОАО "ВАСО" ведет производство дальнемагистральных широкофюзеляжных самолетов семейства Ил-96 (Ил-96-300, Ил-96-400Т), региональных самолетов Ан-148, агрегатов для самолетов SSJ-100, а также оказывает услуги по ремонту и послегарантийному обслуживанию авиационной техники. Продолжается сотрудничество с европейским концерном Airbus, а также с ГП "Антонов" (Украина), где осуществляется выпуск самолетов Ан-148 и Ан-158 украинской сборки.