"АвтоКрАЗ" решил не выплачивать дивиденды по итогам 2012 года

Компания "АвтоКрАЗ" (Кременчуг, Полтавская обл.) приняла решение не выплачивать дивиденды, полученные в результате работы предприятия в 2012 году, а направить основную долю прибыли на покрытие убытков прошлых лет.

Такое решение было принято на собрании акционеров предприятия 21 марта.

Общим собранием акционеров ПАО «АвтоКрАЗ» принято решение направить, согласно законодательству Украины, 5% от прибыли, полученной в 2012 году, в резервный фонд, остальную сумму - на покрытие убытков прошлых лет, фонд выплаты дивидендов за 2012 год не формировать, дивиденды за 2012 год не начислять.

Общим собранием акционеров на 2013 год утверждены следующие нормативы распределения прибыли ПАО «АвтоКрАЗ»: 5% - резервный фонд, 95% - развитие производства.

Также во время собрания и.о. генерального директора ПАО «АвтоКрАЗ» Роман Черняк заявил, что по результатам работы в 2012 году предприятие получило чистую прибыль по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в размере 15,2 млн грн.

"В 2012 году, согласно решению Государственной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку «Об утверждении Порядка раскрытия информации о деятельности публичных акционерных обществ на основе международных стандартов финансовой отчетности», ПАО «АвтоКрАЗ» перешло на составление финансовой отчетности в соответствии с Международными стандартами (МСФО).

В результате изменения методологии, те резервные суммы, которые были предусмотрены на начало года по некоторым статьям активов, в результате хозяйственной деятельности предприятия были использованы. Согласно новому подходу к учету и формированию отчетности, ПАО «АвтоКрАЗ» за счет использования ранее начисленных резервов получена чистая прибыль в сумме 15,2 млн грн", - сказал Р.Черняк.

Ранее предприятие заявляло о получении чистого убытка по итогам 2012 года в размере 155,8 млн грн.