ЗАЗ в 2012 году получил 448 тыс. грн чистой прибыли

Запорожский автомобилестроительный завод («ЗАЗ», г. Запорожье) в 2012 году получил чистую прибыль в размере 448 тыс. грн против 54,5 млн грн чистого убытка в 2011 году.

Об этом идет речь в сообщении компании о собрании акционеров.

Согласно сообщению, стоимость активов предприятия в 2012 году сократилась на 7,3% - до 3,8 млрд грн.

Дебиторская задолженность предприятия в 2012 году сократилась на 8,9% - до 1,1 млрд грн.

При этом текущие обязательства компании увеличились на 33% - до 1,6 млрд грн, долгосрочные обязательства в 2012 году сократились на 62% - до 409,6 млн грн.

Как ранее сообщал УНИАН, Запорожский автомобилестроительный завод с 1 января до 1 февраля текущего года останавливал выпуск автомобилей. В качестве основных причин остановки производства на Запорожском автомобилестроительном заводе его представители называют введение утилизационного сбора Россией, негативно сказавшееся на экспортном потенциале завода, и высокие кредитные ставки в банках Украины, крайне негативно влияющие на уровень спроса на внутреннем рынке.

Справка УНИАН. ПАО «ЗАЗ» - крупнейшее автомобилестроительное предприятие Украины с полномасштабным производством автомобилей, комплектующих, штамповкой, сваркой, окраской, сборкой. Предприятие входит в корпорацию «УкрАВТО».

«ЗАЗ» в 2011 году увеличил чистую прибыль в 10,8 раза, по сравнению с 2010 годом, до 107,663 млн грн.

В 2012 году “ЗАЗ” сократил производство автомобилей на 30% - до 42,7 тыс. единиц. В 2013 году «ЗАЗ» планирует нарастить объемы продаж на 15-17%.