Стахановский ВСЗ в 2012 году сократил чистую прибыль на 97%

Одно из ведущих вагоностроительных предприятий Украины Стахановский вагоностроительный завод в 2012 году по сравнению с 2011 годом сократил чистую прибыль на 97% - до 4,735 млн грн с 159,671 млн грн.

Об этом говорится в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

При этом показатель выручки завода за отчетный период не указывается.

Согласно сообщению, общее количество активов предприятия в 2012 году по сравнению с 2011 годом сократилось на 22,3% - до 1,991 млрд грн с 2,561 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, в 2012 году завод сократил производство грузовых вагонов на 25,7% по сравнению с 2011 годом - до 5060 штук.

ПАО «Стахановский вагоностроительный завод» является одним из лидеров машиностроения Украины. Более 45 лет завод специализируется на выпуске грузового подвижного состава, не имеющего аналогов по уровню качества на всем постсоветском пространстве.

В настоящее время на железные дороги стран СНГ, ближнего и дальнего зарубежья предприятие выпускает более 10 видов грузовых вагонов.

Завод экспортирует до 95% производимой продукции. Основные покупатели его продукции – государственные предприятия и частные компании Украины, России, Узбекистана, Казахстана, а также стран Балтии.

Завод контролирует группа банка «Финансы и кредит» Константина и Олега ЖЕВАГО.