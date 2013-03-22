Украинские металлурги снижают цены на прокат из-за ухудшения мировой конъюнктуры

Украинские металлурги снижают цены на прокат в связи с экономическими проблемами на основных рынках потребления украинского металла, за исключением Ближнего Востока, где, однако, борьба за потребителя будет усиливаться, сообщили УНИАН эксперты рынка.

«Причин для снижения несколько - дальнейшее ухудшение экономики в еврозоне (снижение спроса), падение курса евро, которое усиливает конкуренцию с европейскими производителями, а также новогодние праздники в Иране», - отметил эксперт инвестиционной компании Concorde Capital Роман Тополюк.

Он также считает, что сейчас на рынке плоского проката наблюдается коррекция цены после подъема с начала года, когда цена повышалась с довольно низкого уровня (530 долл. за тонну для горячекатаного проката).

Эксперт также сообщил, что, судя по рыночной информации, производители контрактуют продукцию, произведенную в апреле по еще меньшим ценам, возвращаясь, таким образом, к низкому уровню цен октября-ноября.

«Это нехарактерный тренд для апреля, когда рынок обычно находится на пике. Такой уровень цен указывает на экономические проблемы в основных регионах потребления украинского металла, за исключением Ближнего Востока, где борьба за потребителя будет усиливаться», - сказал Р.Тополюк.

В тоже время эксперт инвестиционной компании "Инвестиционный Капитал Украина" Александр Мартыненко отметил, что с начала марта котировки на рулоны на ключевых экспортных рынках (Азия, Турция) снизились на 10-30 долл./тонна.

При этом он сообщил, что основной фактор - превышение предложения над спросом на плоский прокат в Китае, в результате чего китайские металлурги наращивают свое присутствие на внешних рынках.

«В ближайшие несколько недель давление на котировки продолжится, что может привести к дальнейшему снижению цен», - отметил А.Мартыненко.

Как стало известно УНИАН, по информации американского специализированного металлургического сайта, компания «Метинвест» снизила цены по экспортным продажам проката на март по горячекатаному и холоднокатаному прокату (HRC, CRC) на 5-25 долл./тонна от первоначального предложения, при этом ожидания производителя были слишком высоки для рынка, и текущие цены были скорректированы до приемлемого уровня.

Одна из сделок - на поставку в марте горячекатаного проката на уровне 580-585 долл. за тонну CFR (на условиях стоимость и фрахт) в Турцию, по сравнению с начальным предложением в 590-605 долл. за тонну CFR.

А также сделка на поставку в марте холоднокатаного проката в Восточную Европу на уровне 640-645 долл. за тонну FOB(на условиях франко борт, главный украинский порт), по сравнению с начальным предложением в 650-655 долл. за тонну FOB.

При этом страны СНГ подняли цены в марте на прокат HRC и CRC на 10-35 долл. месяц к месяцу, из-за повышения ресурсных затрат, увеличения спроса и соотношения курса евро к доллару.

Как сообщал УНИАН, по информации Министерства доходов и сборов Украины, в январе-феврале 2013 года в структуре украинского экспорта превалируют вывоз продовольственных товаров и сельскохозяйственной продукции (28% от общего объема экспорта) и металлов (27%).

По мнению директора по исследованиям российской консалтинговой компании «Металл Эксперт Консалтинг» Владимира Терлового, Украина в 2013 году никаких экономических выгод от ожидаемых перспектив мирового металлургического рынка получить не сможет.

В частности, как отметил В.Терловой, в России вводятся новые мощности, что неизбежно приведет к уменьшению импорта украинской продукции. Более того, по мнению эксперта, российская металлопродукция составит конкуренцию украинской на внутреннем рынке.

Помимо этого, считает он, сохраняются избыточные мощности в странах - экспортерах металлопродукции - Китае, Европе, Корее, Японии, что на фоне мирового снижения цен на сырье сделает их продукцию более конкурентной.

Аналогичного мнения придерживается и директор украинского госпредприятия "Укрпромвнешэкспертиза" Владимир Власюк, который назвал основными конкурентами Украины на мировом рынке - Турцию, Россию и Китай, и отметил, что украинское производство стали в 2013 году может сократиться на 0,6% - до 32,7 млн тонн.

Справка УНИАН. «Метинвест» - вертикально интегрированная горно-металлургическая группа компаний. Производственные мощности предприятий «Метинвеста» позволяют не только полностью удовлетворять собственные потребности в сырье, жидкой стали и полуфабрикатах, но и обеспечивать значительную часть украинских и европейских предприятий, а также металлургию Азии.

Основными акционерами «Метинвеста» являются группа украинского бизнесмена Рината Ахметова СКМ (71,25%) и группа компаний СМАРТ (23,75%) во главе с Вадимом Новинским.